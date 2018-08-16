İyilik Projeleriyle İhtiyaç Sahiplerine Destek Olabilirsiniz

"İyiliğe Dönüştür" ve "Askıda İyilik" sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra "begoodto.me" projesine de destek vererek Türkiye'nin mağazacılıkta iyilik hareketine imza atan Boyner, bu projelerle topluma değer yaratmayı hedefliyor. Kurban Bayramı öncesi iyiliği paylaşmak isteyenler de Boyner'in toplumsal fayda sağlayan bu projelerinden biri ile ihtiyaç sahiplerine kolayca ve bütçelerini zorlamadan destek olabiliyor.

Türkiye'nin 37 şehrindeki 118 mağazasında yılda 120 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Boyner, erişim gücüyle sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştirerek toplumsal değer yaratmayı amaçlıyor.

Boyner, "İyiliğe Dönüştür" ve "Askıda İyilik" sosyal sorumluluk projelerini "İyiliğin Modası Geçmez" çatısı altında yürütüyor. İki kampanyanın kolektif değeri ile büyüyen "İyiliğin Modası Geçmez" çalışması, Türkiye'nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketi olarak dikkat çekiyor. Boyner ayrıca, iyiliklere, iyi davranışlara farkındalık yaratmak ve çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen begoodto.me uygulamasına destek veriyor.

"İYİLİĞE DÖNÜŞTÜR" PROJESİ İLE 51 ÖĞRENCİYE BURS

Boyner mağazalarında 2015 yılında başlatılan "İyiliğe Dönüştür" projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Kumbaralarda toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor.

"İyiliğe Dönüştür" projesi ile 3 yılda toplam 100 ton giysinin dönüşümü yapılırken, 51 öğrenciye burs kaynağı yaratıldı.

"ASKIDA İYİLİK" İLE 30 BİNİ AŞKIN İYİLİK PAKETİ OLUŞTURULDU

Boyner "İyiliğin Modası Geçmez" çatısı altında 2016 yılında hayata geçirdiği "Askıda İyilik" projesinde de müşterileri ile birlikte hareket ediyor. Tüketiciler Boyner mağazalarından yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan "İyilik Paketleri"nden alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri yaz döneminde 20 lira, kış döneminde 30 lira olarak satışa sunuluyor. Müşterilerin katkılarıyla hazırlanan bu yardım paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere ulaştırılıyor. "Askıda İyilik" projesi ile bugüne kadar 30 bini aşkın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"BEGOODTO.ME" İYİ HİKAYELERİ ÇOĞALTMAYI HEDEFLİYOR

Boyner Grup'un sosyal girişimcilere destek sağlamak amacıyla kurduğu "Buluşum" platformu, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Platformda destek almak üzere seçilen yeni proje begoodto.me, iyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanan, iyilikleri, iyi davranışları, pozitif hareketleri yaymak, farkındalık yaratarak çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulama. Dünyada benzeri olmayan bir uygulama olan begoodto.me, sene sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı ve iyi hikayeleri çoğaltmayı hedefliyor.

Begoodto.me uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, yaptıkları veya görüp duydukları iyi hikayeleri fotoğraf, video ve yazı ile istedikleri formatta paylaşabiliyor. Uygulamada paylaşılan iyi hikayeler beğeni aldıkça ve yeniden paylaşıldıkça "iyi puanlar" kazanılıyor. Kullanıcılar, aynı zamanda biriken "iyi puanları"nı uygulama içinde yer alan projelere aktararak bir sosyal sorumluluğa destek olabiliyor.

KÖRPEAĞAÇ: İYİLİK HAREKETLERİNİ MÜŞTERİLERİMİZLE BÜYÜTÜYORUZ

Boyner Büyük Mağazacılık Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, Boyner'in sosyal sorumluluk projeleri hakkında şunları söyledi:

"Boyner Büyük Mağazacılık olarak toplumsal değer yaratmaya büyük önem veriyoruz. Yarattığımız bu değerin aynı zamanda bir farkındalık sağlamasını hedefliyoruz. Çünkü iyilik yapma bilincinin hem şirketlerin hem de insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle dünyamız daha güzel bir yer olacak. Bu düşüncelerle Boyner mağazalarında "İyiliğe Dönüştür" ve "Askıda İyilik" projeleriyle iki kanattan giden bir yolculuk başlattık. Müşterilerimizin de bu iki projeyi sahiplenmesi ve desteklemesi bizi çok sevindirdi. "Askıda İyilik" projemiz özellikle bayram dönemlerinde daha da büyük ilgi görüyor. Bu dönemde "Askıda İyilik" paket satışları yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Bu yıl iyiliklerin çoğaltılmasını hedefleyen bir girişim olan begoodto.me projesine de destek olmaya başladık. Begoodto.me'nin bir mobil uygulama olarak dijital platfomda başarılı olmasının iyi hareketlerin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

- İstanbul