İyilik Örüyorlar

KEMAL ERDOĞMUŞ - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ördükleri bileklik ve kolyelerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren ortaokul öğrencileri, Kamboçya'da bir aşevi aracılığıyla 80 çocuğa dondurma ısmarladı, TEMA Vakfı'na yaptıkları bağışla 80 fidanı toprakla buluşturdu.

Şehit Tuncer Çeliker Bölge Yatılı Ortaokulu'nda eğitim gören 75 öğrenci, matematik öğretmenleri Tuğba Can öncülüğünde ders dışındaki zamanlarında bileklik ve kolye örüyor.

Haftada yaklaşık 100 bileklik ve kolye ören öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla satışa çıkardıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor, çeşitli yardım kuruluşlarına ve vakıflara destek oluyor.

Yaklaşık 3 ayda 3 bin lira gelir elde eden öğrenciler, TEMA'ya 969 lira bağışta bulunup okulun bahçesinde 80 fidanı toprakla buluşturdu.

Kamboçya'daki bir aşevine sosyal medya üzerinden yardımda bulunan öğrenciler, 80 çocuğa dondurma ısmarlanmasına vesile oldu.

İlçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara da yardımda bulunan öğrenciler, okulun bahçesinde sokak kedisi ve köpeklerini de mamayla besliyor.

Öğretmen Tuğba Can, AA muhabirine, okul pansiyonunda nöbetçi olduğu bir gün elektrik kesintisi yaşandığını, öğrencilerin canlarının sıkılmaması için çantasındaki iplerden bileklik ve kolye örme fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Okul pansiyonunda kalan çocukların televizyon karşısında çok fazla vakit geçirdiğini gözlemlediğini aktaran Can, şöyle konuştu:

"Çantamda bir top ip vardı. 'Bunlardan bir şeyler örmeyi bilen var mı' diye sordum. Birlikte denemeye karar verdik. O gün sohbet ederken bir şeyler ördük ve zevk aldıklarını gördük. Sonra bir atölyemiz olsun ve projeye dönüştürelim istedik. 22 Aralık'tan beri çocuklarla düzenli toplantılar yapıyoruz. Bileklikler örüyoruz, artık işi daha da genişletmeye, büyütmeye başladık."

Bileklikleri ilk olarak kendi imkanlarıyla daha sonra da sosyal medya üzerinden sattıklarını anlatan Can, internet üzerinden ilk siparişin Almanya'dan geldiğini dile getirdi.

İlk gelirleriyle okulun bahçesindeki sokak hayvanları için mama aldıklarını belirten Can, Kamboçya'da bir aşevi aracılığıyla bir köydeki 80 çocuğa dondurma ısmarladıklarını ifade etti.

Sırada LÖSEV var

Can, geçen hafta TEMA Vakfı'na 969 lira bağış yaptıklarını ve 80 fidanı toprakla buluşturduklarını anlatarak, "Bir sonraki hedefimiz LÖSEV'e yardım etmek olacak." dedi.

Öğrencilerden Gülsüm Görken de elde ettikleri gelirin muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilerden Ezel Adamkaya ise "Bileklikleri yaptıkça kendimizi daha mutlu hissediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere yardım etmek bizi katbekat mutlu ediyor." diye konuştu.