: İyilik meslek lisesi

06.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:05

Arnavutköy'deki İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor. Elektrik-elektronik bölümünü öğrencileri ev ev dolaşıp ihtiyaç sahiplerinin elektrik ve elektronik onarımını yapıyor. Muhasebe bölümü öğrencileri bütçe planlaması, pazarlama bölümü öğrencileri tüketici hakları, kimya teknolojileri bölümü öğrencileri kimyasalların zararları konusunda bilgilendiriyor. Fotoğraf bölümü öğrencileri ise yeni doğan bebekleri fotoğraflayıp anı albümü hazırlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi, kapsamında ihtiyaç sahibi evlere yardım projesi uyguluyor. Arnavutköy'de bulunan İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de çevre köylerde yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir özveri ile çalışıyor. Liseliler öğretmenleri eşliğinde kapı kapı dolaşıp ailelerin hem ihtiyaçlarını gideriyor, hem de farklı alanlarda bilgilendiriyor.

BU PROJE AİLELER ÜZERİNDE MESLEK LİSESİ ALGINISINI DEĞİŞTİRİYOR

Projenin çevre mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladığını anlatan okul müdürü Talha Bektaş, 'Öğrencilerimizin edindikleri tecrübeleri kendi mahallelerindeki halkla paylaşmalarını sağlayan bu proje aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlıyor. Öğrencilerimiz kendi alanlarına uygun olacak şekilde komşuları ziyaret ediyor. ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda bölümlerinde öğrendikleri çerçevesinde ihtiyaçları gidermeye çalışıyor. Mesela elektrik ve elektronik bölümü öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi komşularımızın elektrik tesisatlarının onarımı elektrikli ev aletlerinin tamiri gibi uygulamalar gerçekleştiriyor. Grafik ve fotoğraf bölümü öğrencilerimiz de yeni doğmuş bebeklerin fotoğraflarını çekiyor ve aileler için albüm hazırlıyor. Pazarlama ve perakende bölümü öğrencilerimiz vatandaşlara tüketici hakları konusunda bilinçlendirme, muhasebe bölümü öğrenciler ise dar gelirli aileleri bütçe planlaması konusunda bilgilendiriyor. Ailelerde kendi mahallelerinden çocukların bu şekilde kendilerine destek olmalarından mutlu oluyorlar. Aynı zamanda bu proje aileler üzerinde meslek lisesi algısını olumlu yönde değiştiğini şahit oluyoruz dedi.

'HALKI BİLİNÇLENDİRİYORUZ

Elektrik elektronik bölümü öğretmeni Çağlar Öner; 'Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor Projesi' kapsamında okulumuzun çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip evlerindeki elektrik tesisatlılarına bakım ve onarım yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem okulda öğrendiklerini uygulama imkanı buluyor, hem de ihtiyaç sahibi ailelerin hiçbir maddi zorlanma yaşamadan okulumuz tarafından bakım ve onarımları karşılanmış oluyor. Bizlerde elektrik çalışmaları başlamadan önce güvenildiği sağlıyoruz. Evin bütün sigortalarını indiriyoruz. Sonrasında yapılması gereken bakım onarımları gerçekleştiriyoruz.ö diye konuştu. Büro yönetim bölümü öğretmeni Makbule Acar; ise 'Burada öğrenciler ailelere bütçe planlamaları veriliyor. Kendi bütçelerini ne kadar gelire dönüştürebilirler, ne kadar tasarruf edebilirler, giderlerini nasıl kontrollü bir şekilde ayarlayabilirler, bunları göstermeye çalışıyoruz. Halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz dedi.

EV SAHİPLERİ MUTLU OLUYOR

Elektrik elektronik bölümü öğrencisi Tolga Yeşilyurt, 'Bu proje kapsamında maddi durumu olmayan ailelere elektrik bakımı konusunda yardım ediyoruz. Bozulmuş prizleri, kabloları, ampullerini değiştiriyoruz. Ev sahipleri mutlu oluyor. Bizde bu yaptığımız iyilikten dolayı mutlu oluyoruz. Bir yandan da kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz.ö Ev sahibi Eflasim Mutlu ise 'Öğretmenlere ve okula teşekkür ediyorum. Tespit ettiler eksikleri tamamladılar şu anda elektriğimizi verecekler, çok güzel uygulamaları diye konuştu.

Kaynak: DHA

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