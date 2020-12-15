"İyilik melekleri"nin tercihi "Muhammed bebeğin umudu" oldu
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"İyilik melekleri"nin tercihi "Muhammed bebeğin umudu" oldu

15.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:38

Küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Yücel ile grup personeli Yeliz Abuhamid, Derya Uçan, Ayfer Dutoğlu Dündar, Ezgi Turan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde, Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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