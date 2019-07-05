İyilik melekleri 12 bin vatandaşın yardımına koştu

DENİZLİ - Denizli'de 'Kimse sahipsiz kalmayacak' sloganıyla başlatılan Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 2019 yılının ilk 6 ayında 12 bin 260 ihtiyaç sahibi vatandaşın imdadına koşarak, 123 bin kez hizmet verdi.

Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın "Kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bakım hizmetlerinin yanında evde sağlık hizmeti de veren Merkez, yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen vatandaşların; tanısı konulmuş sağlık sorunlarının ev ortamında planlanan tedavisinin takibi ve uygulamasını yapıyor. 0 377 20 12 numaralı telefon ile başvuru yapılan merkezde ayrıca hasta vatandaşların acil durumları dışındaki sağlık problemleri için Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlık ekipleri tarafından koruyucu ve iyileştirici tedavi hizmetleri de ücretsiz olarak veriliyor.

6 ayda 123 bin hizmet

Yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evine ya da sağlık kuruluşlarından diğer bir sağlık kuruluşlarına naklinin de randevu sistemine göre tam donanımlı hasta nakil ambulansı ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar onbinlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 2019 yılının ilk 6 ayında 5 bin 195 kişiye evde bakım, 5 bin 582 kişiye evde sağlık ve bin 483 kişiye ise hasta nakil hizmeti vererek ihtiyaç sahibi 12 bin 260 kişinin yardımına koştu. İhtiyaç sahiplerini toplamda 123 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman olan merkez tüm bunların yanında 444 85 20 numaralı çağrı hattından Denizlililere koruyucu, bilgilendirici ve yönlendirici "Tıbbi Danışma Hizmeti'ni de ücretsiz olarak verdi.

"19 ilçe 622 mahallede onbinlerce vatandaşımıza ulaştık"

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin Denizli'nin tamamında çok önemli bir ihtiyaca yanıt vermeye devam ettiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, merkezin 19 ilçe ve 622 mahallede hizmet verdiğini söyledi. Denizlililerin ihtiyacı olan ne varsa gerçekleştirmek için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Vatandaşımız bizden ne istiyorsa elimizden geleni yaptık, inşallah yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Fiziki yatırımların sürdüğünü ancak bunların yanında gönüllere de dokunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, "Kapısı çalınmayan, derdi sorulmayan insanımız kalmayacak', anlayışıyla başlattığımız projemizde bugüne kadar onbinlerce vatandaşımıza ulaştık. Dertlerine derman olmaya çalıştık. Mutlu ve huzurlu bir Denizli için gece gündüz demeden de çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA