İyilik İçin Sanat Derneği yararına yıl sonu sergisi düzenlenecek
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İyilik İçin Sanat Derneği yararına yıl sonu sergisi düzenlenecek

İyilik İçin Sanat Derneği adına düzenlenen farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer alacağı yıl sonu sergisi 26 Aralık'ta açılacak.

24.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:02
İyilik İçin Sanat Derneği yararına yıl sonu sergisi düzenlenecek

İyilik İçin Sanat Derneği adına düzenlenen farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer alacağı yıl sonu sergisi 26 'ta açılacak.

F Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek sergide, İyilik İçin Sanat Derneğinin yürüttüğü "Pasajda Bir Yıl" ve "Anadolu'dan İzlenimler" projelerine katılan sanatçıların yanı sıra ve Malik Bulut'un aralarında bulunduğu birçok sanatçının eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergi, 11 Ocak 2020'ye kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
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