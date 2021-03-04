İyilik İçin Sanat Derneği'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi
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İyilik İçin Sanat Derneği'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi

04.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:02
İyilik İçin Sanat Derneği'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi

???????İyilik İçin Sanat Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen oluşturduğu seçkiyi, 39 Kalamış Marina'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

???????İyilik İçin Sanat Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen oluşturduğu seçkiyi, 39 Kalamış Marina'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

İyilik İçin Sanat Derneği'nin bu yıl 4. dönemine girecek olan "Pasajda Bir Yıl" projesinde yer alan Badem Kübra Kocalar, Aysun Telli, Tunay Tunç, Seher Bediha Yılmaz, Cansu Kahraman, Hatice Ahmet, Dilan Demirbağ, Merve Topuz ve Elif Aydemir gibi genç sanatçıların yanı sıra Ressam Aslı Özok'un da eserlerinden oluşan sergi, Dr. Feride Çelik'in küratörlüğünde düzenlendi.

Eser fiyatları 1000 TL ile 15000 TL arasında değişen sergiden elde edilecek gelir, "Pasajda Bir Yıl" projesinde yer alacak 4. dönem sanatçılarına sanat üretim imkanı oluşturulması ve üretim için gerekli masrafların karşılanması amacıyla kullanılacak.

Anadolu Yakasında bulunan 39 Kalamış Marina'da 1 ay boyunca ücretsiz olarak görülebilecek sergi, ayrıca www.iyilikicinsanat.org web sitesinden de takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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