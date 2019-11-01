İyilik için hep birlikte elele

01.11.2019 13:33

Etiler Chin Chin Restaurant ta gerçekleşen öğlen tanışma yemeğinde, Türk Kalp Vakfı yeni dönem İcra Kurulu Başkanlığına seçilen Kadriye Olgar, tüm Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanlarını ağırladı. Yemeğe Kanada Okulları Yasemin Gazanker, TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, Çaba Başkanı Eda Kosif, TEMA Vakfı Başkanı Esra Öztürk, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Eş Başkanı Suzan Bayazıt, Epos7 Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu, Altı Nokta Körler Vakfı Başkanı Oya Sebük, Başarım Sensin Derneği Başkanı Figen Kıral, Bizim Çocuklarımız Derneği Başkanı Sinem Nefesoğlu, Minik Kalplerle Elele Derneği'nin (Mika-Der) Başkanı Nesrin Ercan ve Başkan Yardımcısı Arzu Çebi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Nur Gerçel, Altın Kalpler Derneği Başkanı Yelda Şenel, Firuze Gök, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Saadet Suyolcuoğlu, Koruncuk Vakfı Başkanı Av. Figen Ertekin Özbek, LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, Bedes Başkanı Funda Turan, Alzheimer Derneği Başkanı Haşmet Hanağası gibi hepsi birbirinden değerli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri "İyilik İçin Elele" dediler.

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkürlerini iletirken, toplum yarına ve gönüllük esasına dayalı yapılan çalışmaların önemine değindi. Güven, tüm vakıf ve derneklerin yaptığı çalışmaları takdirle izlediğini ve takip ettiğini sözlerine ekledi. Kadriye Olgar da herkesi "İyilik İçin Elele" vermeye davet ederken, hayır için herkesin birlik olmasının sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına güç kattığını belirtti. Türkiye'de bu kapsamda ilk defa düzenlenen bir davet olması nedeniyle çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Olgar, "Bu ilk toplantılarımızı devam ettireceğiz ve geleneksel hale getireceğiz, birlikten güç doğar" mesajını paylaştı.

Kaynak: Bültenler