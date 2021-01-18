"İyilik Hareketi" üyelerinden Tokat'taki 50 çocuğa hediye
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"İyilik Hareketi" üyelerinden Tokat'taki 50 çocuğa hediye

18.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:58

"İyilik Hareketi" üyeleri Tokat'ın Almus ilçesinde 50 çocuğa oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

"İyilik Hareketi" üyeleri Tokat'ın Almus ilçesinde 50 çocuğa oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ile gönüllü gençler tarafından oluşturulan İyilik Haraketi bu kez Almus'taki çocuklara "iyilik" götürdü.

Özdemir ve üyeler, Ormandibi köyündeki çocuklar ile Şehit Adem Tar İlk ve Orta Okulunda öğrenciler olmak üzere toplam 50 çocuğa oyuncak araba, oyuncak bebekler, kırtasiye malzemeleri, futbol topu, atkı, eldiven, test kaynak kitapları, ders anlatım kitapları, kırtasiye malzemeleri hediye etti ve öğrencilerle sohbet etti.

Okulu Müdürü Hakan Şahin, İyilik Hareketi üyelerine ve Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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