İyilik Hareketi, Makedonya'nın 5 köyünde çocuklarla buluştu
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İyilik Hareketi, Makedonya'nın 5 köyünde çocuklarla buluştu

İyilik Hareketi, Makedonya'nın 5 köyünde çocuklarla buluştu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

İyilik Hareketi Derneği Başkanı, şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, Balkan coğrafyasındaki Türk evlatlarımızla buluşarak Makedonya'daki çocuklarımıza oyuncak ve dört büyük takımın formalarını hediye etti.

İyilik Hareketi öncüsü Özdemir, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ziyaretinde Bosilovo'ya bağlı Ernekük köyü ile Radoviş'e bağlı Kılavuzlu, Alikoç, Kocalı ve Buçim köylerindeki çocukları okullarında ve köylerinde ziyaret etti.

Gitmiş olduğu köylerin ve çocukların Osmanlı'nın bir emaneti olduğunu dile getiren Özdemir, "Gerek iyilik hareketimiz gerek şahsım olarak balkanlara ziyaretlerimiz ve yapılan projelere desteğimiz inşallah devam edecek. Selanik Mübadili bir ailenin torunu olmak ise bizim için büyük bir onur ve gurur vesilesidir. Balkanlar'da duyduğum ezanın verdiği huzur ve hüzün ise anlatılamaz. Bu güzel ziyaretlere vesile olan İyilik Hareketi gönüllüsü dostlara da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Doğu Makedonya Türkleri Derneği Başkanı Enver Huseiof ve Bosilovo İyilik Derneği Başkanı İzmit Şabanov ise Kasım Alper Özdemir'e her zaman ki destekleri için teşekkür ettiler.

İşte o buluşmadan kareler;

İyilik Hareketi, Makedonya'nın 5 köyünde çocuklarla buluştu
İyilik Hareketi, Makedonya'nın 5 köyünde çocuklarla buluştu
İyilik Hareketi, Makedonya'nın 5 köyünde çocuklarla buluştu
İyilik Hareketi, Makedonya'nın 5 köyünde çocuklarla buluştu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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