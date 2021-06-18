İyilik Hareketi Hazro'da
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İyilik Hareketi Hazro'da

İyilik Hareketi Hazro'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İyi İnsan Temiz Toplum Derneği Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

İyi İnsan Temiz Toplum Derneği Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

İyi İnsan Temiz Toplum (İyilik Hareketi) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüsnü Almas ve gönüllülerinin katılımı ile Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. 13 çeşit temel gıda malzemesi ile 4 çeşit temizlik malzemesini ihtiva eden 52 kilogramlık kumanya paketini teslim alan ailelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Malzeme dağıtımına ilişkin açıklamada bulunan Hasan Hüsnü Almas, "İnsan olmanın ve kardeşliğin gereği olarak iyiliği büyütmek ve paylaşımı çoğaltmak üzere yola çıktık. Bu yolda doğru tespit, adil yaklaşım ve düzenli yardım prensiplerine bağlı kalarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi. - DİYARBAKIR

İyilik Hareketi Hazro'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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