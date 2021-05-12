İyilik Hareketi Derneği ramazan ayında bin 500 aileye ulaştı
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İyilik Hareketi Derneği ramazan ayında bin 500 aileye ulaştı

İyilik Hareketi Derneği ramazan ayında bin 500 aileye ulaştı
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, ramazan ayında yaklaşık bin 500 aileye yardım sağladıklarını bildirdi.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, ramazan ayında yaklaşık bin 500 aileye yardım sağladıklarını bildirdi.

Özdemir, gönül seferberliği ile sevgiyi, ekmeği, iyiliği paylaşmak için yola çıktıklarını belirtti.

"İyilik hareketimize yaklaşık 16 ay önce platform olarak başladık." diyen Özdemir, şunları aktardı:

"Salgın sürecinde sıkıntı çeken vatandaşlarımız, esnaflarımız vardı ve bunlar için neler yapabiliriz diye arkadaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunup çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız çalışmaların iyi sonuç vermesi neticesinde hayırsever vatandaşlarımız bizlere daha çok destek olmaya başladı.Çalışmalarımızı resmi olarak yürütmek için yaklaşık dört ay önce İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ismi ile kuruluşumuzu oluşturduk. Derneğimizin merkezi Amasya'nın Taşova ilçesi olmasına rağmen faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası olarak devam ettiriyoruz."

Özdemir, ramazan ayında yaklaşık bin 500 aileye yardım sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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