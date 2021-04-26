'İyilik dolu Safranbolu' projesi hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
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'İyilik dolu Safranbolu' projesi hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Kültür Sanat

'İyilik dolu Safranbolu' projesi hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlatılan 'İyilik dolu Safranbolu' projesi ile Ramazan ayında hem ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek giriyor hem de ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa destek olunuyor.

'İyilik dolu Safranbolu' projesi hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlatılan 'İyilik dolu Safranbolu' projesi ile Ramazan ayında hem ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek giriyor hem de ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa destek olunuyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından Ramazan ayı için 'İyilik dolu Safranbolu' projesi başlatıldı. Proje ile hem yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olunuyor hem de ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek giriyor. Hayırseverlerin yaptığı bağışla birlikte her gün belirlenen restoranda yapılan yemekler ihtiyaç sahibi ailelere iftar saatinde ulaştırılıyor.

Proje ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediyesi Başkanı Elif Köse, Ramazan ayı öncesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olabilmek için 'İyilik dolu Safranbolu' projesini geliştirdiklerini söyledi.

Köse, proje ile Safranbolu Belediyesi'nin hayırsever vatandaşlar, restoran sahipleri ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek, "Hayırsever vatandaşlarımız belediyemizin web sitesi üzerinden bu harekete katılmak için restoran sahipleri de başvuru yapabiliyorlar. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız da oradan formu doldurup katkı sağlayabiliyorlar. Biz sadece aracıyız. Hayırsever vatandaşlarımız o gün hangi restoran yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yiyecek getirecekse onun hesabına o günün ücreti bağışçımız tarafından yatırılıyor. Böylelikle hem restoran sahibi para kazanmış oluyor hem bağışçı yardımını yapmış oluyor. Böylelikle de yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimizin sofralarına sıcak yemek ulaşmış oluyor" dedi.

Şuana kadar 25 tane restoran sahibinin projeye katılmak için başvuru yaptığını aktaran Köse, 70 bin TL'ye yakın bağış aldıklarını kaydetti.

'İyilik dolu Safranbolu' projesi hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
'İyilik dolu Safranbolu' projesi hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
'İyilik dolu Safranbolu' projesi hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
'İyilik dolu Safranbolu' projesi hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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