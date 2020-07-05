İyilik Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı İyilik Derneğince, Suriye'nin Afrin ve Azez bölgelerinde çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 600 gıda kolisi ulaştırıldı.

İyilik Derneğince, Suriye'nin Afrin ve Azez bölgelerinde çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 600 gıda kolisi ulaştırıldı.

Derneğin Suriye temsilciliğinin yazılı açıklamasına göre, Türkiye'den gelen yardımlar Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere gönderiliyor.

Malatya temsilciliğinin hazırladığı 600 gıda kolisi ve temizlik seti, Doğu Guta ve İdlib'den gelerek Afrin ve Azez kırsalındaki çadırlarda yaşamını sürdüren ailelere teslim edildi.

Kaynak: AA