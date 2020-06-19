İyilik Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve temizlik seti İyilik Derneği Malatya Temsilciliği, Suriye'nin Azez kentindeki çadır kentlerde yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve temizlik seti yardımı yaptı.

İyilik Derneği Malatya Temsilciliği, Suriye'nin Azez kentindeki çadır kentlerde yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve temizlik seti yardımı yaptı.

İyilik Derneği Suriye Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den gelen yardımları dernek Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İyilik Derneği Malatya Temsilciliğinin ulaştırdığı 400 gıda kolisi ve temizlik seti, Doğu Guta ve İdlib'den gelerek Azez'deki çadır kentlerde yaşamını sürdüren ailelere teslim edildi.

Ayrıca Azez'de bulunan İyilik Derneği Kültür Merkezi, bölge halkına eğitim ve sosyal gelişim alanında hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA