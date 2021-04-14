İyilik Derneğinden Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

İyilik Derneği, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde aralarında Türk ve Suriyeli ailelerin olduğu 250 ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulundu.

İyilik Derneği, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde aralarında Türk ve Suriyeli ailelerin olduğu 250 ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulundu.

İyilik Derneği Reyhanlı Temsilcisi Adnan Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ramazan ayının bereketini paylaşmak için ailelere destek olduklarını ifade eden Ateş, Reyhanlı'da belirledikleri Türk ve Suriyeli 250 ihtiyaç sahibi aileye içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanyaların teslim edildiğini belirtti.

Ateş, kumanyaların yanı sıra 20 bin lira zekatın dağıtıldığını ve bayramda 200 yetim çocuğa çeşitli hediyeler vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco