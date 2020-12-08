İyilik Derneği, Kamerun'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 196 süt keçisi dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İyilik Derneği, Kamerun'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 196 süt keçisi dağıttı

08.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:08
İyilik Derneği, Kamerun'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 196 süt keçisi dağıttı

İyilik Derneği, 13'üncüsünü düzenlediği "Süt Keçisi Organizasyonu"nda Kamerun'da ihtiyaç sahibi 732 aileye 2 bin 196 süt keçisi hediye etti.

İyilik Derneği, 13'üncüsünü düzenlediği "Süt Keçisi Organizasyonu"nda Kamerun'da ihtiyaç sahibi 732 aileye 2 bin 196 süt keçisi hediye etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kamerun'daki Süt Keçisi Organizasyonu'nda Kur'an-ı Kerim, sıcak yemek ve süt keçisi dağıtımı yapıldı.

Bugüne kadar Burkina Faso, Çad ve Nijer'de dağıtımlar gerçekleştirilirken, Kamerun'da dul ve yetim ailelerin öncelikli olarak desteklendiği proje kapsamında ikisi dişi, biri erkek olmak üzere 3 keçi hediye edildi.

Projeyle ailelerin keçilerle süt üretimi ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlaması hedefleniyor. Bir keçi bedelinin 450 lira olduğu proje kapsamında tespit edilen ailelere toplamda 1350 lira değerinde üç keçi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kayış, şunları ifade etti:

"Süt Keçisi projemiz, Afrikalı ailelerin tek seferlik yardımlar yerine, kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlıyor. Kampanyamız sayesinde aileler, keçilerin sütünden besin ve gelir elde edebiliyor. Bir keçi ortalama 6 ayda bir doğum yapıyor. Bu sayede aileler doğan erkek keçileri de satarak hayvancılık yapma imkanına sahip oluyor. 13. etabını gerçekleştirdiğimiz Süt Keçisi Projemizin bağışçılarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında yaptığımız dağıtımlarda 732 aileye, 2 bin 196 süt keçisi hediye ettik."

Mehmet Kayış, keçilerin teslimiyle ilgili bağışçılara görsellerin de iletildiğini belirterek, bu sayede daha fazla hayırseverin projeye katıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

İlgili Haberler

Katar'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye nakdi yardım
Katar'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye nakdi yardım
KASTAMONU - Türk Kızılaydan karantinada bulunanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım
KASTAMONU - Türk Kızılaydan karantinada bulunanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Taşova'da 'İyilik Hareketi' üyelerinden ihtiyaçlı ailelere odun yardımı
Taşova'da "İyilik Hareketi" üyelerinden ihtiyaçlı ailelere odun yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İyilik Derneği, Kamerun'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 196 süt keçisi dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 21:14:41. #1.14#
title