İyilik Derneği ekipleri, yardım için Kamerun'a gitti
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İyilik Derneği ekipleri, yardım için Kamerun'a gitti

15.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:36
İyilik Derneği ekipleri, yardım için Kamerun'a gitti

Kovid-19 pandemisi dolayısıyla bir süre yurt dışına çıkamayan İyilik Derneği ekipleri, sınırların kısmen açılmasının ardından yardımları bizzat ulaştırmak için Kamerun'a gitti.

Kovid-19 pandemisi dolayısıyla bir süre yurt dışına çıkamayan İyilik Derneği ekipleri, sınırların kısmen açılmasının ardından yardımları bizzat ulaştırmak için Kamerun'a gitti.

Kamerun'un Yaunde şehrine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen İyilik Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Çalbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla yurt dışı seyahatlerine gelen sınırlandırmaların ardından, öncelikle Afrika'da faaliyet gösteren ekiplerin eğitimlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dernek olarak Afrika ağırlıklı yardım faaliyetleri yaptıklarını ve bu kapsamda 13. etap süt keçisi yardımlarını yapmak üzere Kamerun'a gitmek için havalimanına geldiklerini belirten Çalbay, şöyle konuştu:

"12. etap yardımlarımızı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vekalet yoluyla yapmıştık. Kısmen sınırların açılmasıyla birlikte kendimiz bizzat giderek yardımlarımızı yapacağız inşallah. Biz proje olarak bir aileye 3 süt keçisi yardımı yapıyoruz. Bunlardan ikisi dişi, biri erkek olmak kaydıyla. Keçiler 6 aya bir yavrulayan cinsten keçiler. Yani projeyle kısa vadede ailedeki çocukların süt ihtiyaçlarını karşılayacak süt elde edilecek, orta ve uzun vadede de aileler hayvancılığa hazırlanacak. Ailelere 2 bin 200 süt keçisi yardımı yapacağız."

Çalbay, ziyarette, medresedeki çocuklar ve ailelere 4 bin 500 Kur'an-ı Kerim dağıtacaklarını ifade etti.

Kamerun'da, yiyecek yardımının yanı sıra daha önce açtıkları su kuyularını da kontrol edeceklerini dile getiren Çalbay, şöyle devam etti:

"Ayrıca sıcak yemek yardımları yapacağız. 15 günlük bir program olmasını öngörüyoruz. Çat sınırına kadar yardımlarımızı ulaştıracağız. Salgın nedeniyle de gerekli önlemlerimizi, maskelerimizi, dezenfektanlarımızı ve kolonyalarımızı yanımıza aldık. Tedbirlere orada da devam edeceğiz. Büyükelçiliğimizle de salgın ve bölgedeki koşullarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Bölgedeki yaşam ve salgının durumuyla ilgili bilgiler aldık."

Derneğin Şanlıurfa Temsilciliğinde gönüllü olarak çalışan Halil İbrahim Rat da Kamerun'daki Müslümanlara yardımda bulunacak olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Dernek çalışanları, açıklamanın ardından THY'nin tarifeli uçağıyla Kamerun'a gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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