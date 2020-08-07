İyilik Akımı projesini başlatan iş adamı Yılmaz bu kez de "iyilik yap" İyilik Akımı projesini başlatan iş adamı Yılmaz bu kez de "iyilik yap" şarkısı ile gündemde Sosyal medyada yaptığı iyilik videoları ile tanınan İyilik Akımı Derneği'ni kuran iş adamı İbrahim Yılmaz, bu kez de çektiği klip ile gündeme geldi.

İyilik Akımı projesini başlatan iş adamı Yılmaz bu kez de "iyilik yap" şarkısı ile gündemde

İSTANBUL - Sosyal medyada yaptığı iyilik videoları ile tanınan İyilik Akımı Derneği'ni kuran iş adamı İbrahim Yılmaz, bu kez de çektiği klip ile gündeme geldi. "İyilik yap" isimli şarkısına klip çeken Yılmaz, büyük beğeni topladı.

"İyilik Akımı" projesini başlatan ve ardından "İyilik Akımı Derneği"ni kuran iş adamı İbrahim Yılmaz, bir seyyar satıcıların elinde kalan bütün simitleri satın alarak sosyal medyada fenomen haline geldi. Ünlü iş adamı bu kez de yaptığı şarkı ile sosyal medyada gündem oldu.

Seslendirdiği "iyilik yap" isimli şarkıya klip çeken Yılmaz, büyük beğeni topladı.

Ticari bir beklentisinin olmadığını açıklayan Yılmaz, klipten elde edilecek gelirin "İyilik Akımı Derneği"ne bağışlanacağını söyledi.

Kaynak: İHA