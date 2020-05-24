İyilik akımı başlattılar, mendil satıcılarını sevindirdiler İyilik akımı başlattılar, mendil satıcılarını sevindirdiler Bu kez sokakta çalışanlara yardım ettiler İş adamı İbrahim Yılmaz ile YouTuber Emirhan Özhan birlikte "İyilik akımı" projesini başlatmıştı.

İyilik akımı başlattılar, mendil satıcılarını sevindirdiler

Bu kez sokakta çalışanlara yardım ettiler

İSTANBUL - İş adamı İbrahim Yılmaz ile YouTuber Emirhan Özhan birlikte "İyilik akımı" projesini başlatmıştı. İkili bu kapsamda mendil satan seyyar satıcılardan önce ücretsiz olarak ürünlerden istedi sonra kendilerine para almadan yardımcı olan kişilerin tüm ürünlerini alarak günlük kazançlarını vererek mutlu etti.

Seyyar satıcıların elinde kalan bütün simitleri satın alarak fenomen haline gelen iş adamı İbrahim Yılmaz ile YouTuber Emirhan Özhan birlikte "iyilik akımı" projesini başlatmıştı. Bu kapsamda birçok iyilik yapan ikili bu kez de "İyilik yapan emekçilere 10 katını vermek" diye adlandırdıkları bir video çektirdi. İkili şehrin çeşitli noktalarında çoğunlukla mendil satan seyyar satıcılardan önce paraları olmadığını söyleyerek ücretsiz olarak ürünlerden istedi. Kendilerine para almadan yardımcı olan satıcıların tüm ürünlerini alarak, satıcılara günlük kazançlarından fazlasını verdi. Seyyar satıcıların tüm mallarını satmak için sokakta saatlerce beklemesinin önüne geçerek bir gün de olsa evlerine erken gitmelerini sağlayan ikili, yaptıkları iyilikleri videoya çektirerek insanları iyilik yapmaya özendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: İHA