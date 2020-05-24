İyilik Akımı başlattılar, mendil satıcılarını sevindirdiler
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İyilik Akımı başlattılar, mendil satıcılarını sevindirdiler

"İyilik Akımı" projesi başlatan iş adamı İbrahim Yılmaz ve YouTuber Emirhan Özhan, bu kez mendil satıcılarını sevindirdi.

İyilik Akımı başlattılar, mendil satıcılarını sevindirdiler
24.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:47

"İyilik Akımı" projesi başlatan iş adamı İbrahim Yılmaz ve YouTuber Emirhan Özhan, bu kez mendil satıcılarını sevindirdi.

Seyyar satıcıların elinde kalan bütün simitleri satın alarak fenomen haline gelen iş adamı İbrahim Yılmaz ile YouTuber Emirhan Özhan, birlikte "İyilik Akımı" projesi başlatmıştı. Bu kapsamda birçok iyilik yapan ikili, bu kez de "İyilik yapan emekçilere 10 katını vermek" diye adlandırdıkları bir video çekti. İkili şehrin çeşitli noktalarında çoğunlukla mendil satan seyyar satıcılardan önce paraları olmadığını söyleyerek ücretsiz olarak ürünlerden istedi. Kendilerine para almadan yardımcı olan satıcıların daha sonra tüm ürünlerini alan ikili, satıcılara günlük kazançlarından fazlasını verdi. Seyyar satıcıların tüm mallarını satmak için sokakta saatlerce beklemesinin önüne geçerek bir gün de olsa evlerine erken gitmelerini sağlayan ikili, yaptıkları iyilikleri videoya çektirerek insanları iyilik yapmaya özendirmeyi amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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