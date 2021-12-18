"İyiliğin yaygınlaşması, kötülüğü ortadan kalkması için mücadele ediyoruz"

ARTVİN (Habermetre) - Artvin'de din görevlilerine hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz, "İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. " ayetini zihnimize ve gönlümüze nakşediyor ve iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğü ortadan kalkması için yarışıyoruz, koşturuyoruz, mücadele ediyoruz. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Artvin'de din görevlileriyle bir araya geldi.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda din görevlilerine hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

Din görevlilerinin en önemli vasfının İslam'a bağlılıkları ve insanlığa hizmet aşkları olduğunu ifade ederek, "Bu aşk olmazsa şükrümüzü hakkıyla yerine getirememiş oluruz. Bu heyecan olmazsa, bu ihlas, bu samimiyet olmazsa Cenab-ı Hakk'ın bu büyük lütfunun şükrünü eda edemeyiz. Demek ki önce aşk, heyecan, ihlas ve samimiyet gerekiyor. " dedi.

Başkan Erbaş, "hayırda yarışın" emri ilahisini ilke edinerek insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturduklarını belirterek, "'Hayırda yarışınız. ' bu emrin ilk muhatabı biziz. Çünkü bizler Peygamber varisleriyiz. Peygamberler hayatlarının her anını hayırda koşturmakla, hayırda yarışmakla geçirdiler. Peygamberlerin varislerine de bu yakışır. Biz, "İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. " ayetini zihnimize ve gönlümüze nakşediyor ve iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğü ortadan kalkması için yarışıyoruz, koşturuyoruz, mücadele ediyoruz. " diye konuştu.

"Hem büyük bir görevi hem de mukaddes bir yükü yüklendik"

Sevginin kökleşmesi, kardeşliğin filizlenmesi ve nefretin silinmesi için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Erbaş, "Milletimizin her an yanındayız. Bu doğrultuda ümmetin ve insanlığın geleceğine rehberlik etmek; çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan bu sorumluluk, doğru bilgiyle rehberlik etme, hikmetli sözle hakka çağırma, ahlaklı davranışla örnek olma gibi hem büyük bir görevi hem de mukaddes bir yükü yüklenmiş oluyoruz. Üzerimizde böyle bir emanet var. Sizler deruhte ettiğiniz bu görev vesilesiyle buradaki kardeşlerimize hizmet ve rehberlik ediyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. " ifadelerini kullandı.

"Kötülükleri ortadan kaldırmak için gayret edeceğiz"

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin Kur'an-ı Kerimle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için 23 yıl mücadele ettiğini hatırlatarak, "Gece demedi, gündüz demedi bu görevini yaptı. Yorgunluk nedir bilmedi. Zulme uğradı, yolundan dönmedi. 23 sene boyunca cehaleti ortadan kaldırmak için gayret etti. Allah Resulü Efendimize verilen en büyük mucize Kur'an'la, o en büyük mucize ile bütün insanlığa gönderilen Peygamberimiz büyük bir mücadele verdi ve Rabbine kavuştu. Bu görevi kime emanet etti. Bugün görevimiz ne olursa olsun Allah Resulü Efendimizin bırakmış olduğu bu emaneti, biz omuzlamış durumdayız. Peygamber varisleri olarak kötülükleri ortadan kaldırmak için biz gayret edeceğiz. Peygamber varisleri olarak iyiliği emretmek, hayra çağırmak bizim görevimiz. " şeklinde konuştu.

"Sizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu bir topluluksunuz"

Bugün yeryüzü, tarihinin en zor zamanlarını yaşadığını dile getiren Başkan Erbaş, "İnsanlığın, savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları, ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları var. Dünya insanının büyük bir kısmı, kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Başka bir çözüm yolu yoktur. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz. Dolayısıyla sizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu, iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluksunuz. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, bilgi sahibi olmanın, mesleki ve bireysel olarak kendini geliştirmenin ve disiplinli çalışmanın gerekliliğine işaret ederek, "Özellikle hizmet ettiğimiz bölgeyi, mahalleyi, görev yerimizi ve muhatap kitlemizi bütün özellikleriyle tanımak ve ona göre rehberlik yapmak durumundayız. " ifadelerini kullandı.

"Çocukların karakterlerinin oluşumunda sizin etkiniz olsun"

4-6 yaş Kur'an Kurslarına verdikleri önemi ifade eden Başkan Erbaş, "Geleceğini kendilerine emanet edeceğimiz yavrularımız sizin ellerinizde yoğrulsun. Bu ne büyük bir imkandır. 4, 5, 6 yaşındaki çocukların karakterlerinin oluşumunda sizin etkiniz olsun. O yaşlarda temel dini bilgileri onlara öğretelim. Peygamber Efendimizin de tavsiyesini yerine getirmiş oluyoruz aynı zamanda. O, 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz' buyuruyor. Bütün eğitim bilimcilerinin ittifakla kabul ettiği yaşta esasında 7 yaştır. İnsanoğlunun karakterinin yüzde yetmiş kadarı 7 yaşından önce oluşuyor, elimizde böyle bir imkan var. " değerlendirmesinde bulundu.

Programda, selamlama konuşması yapan İl Müftüsü Hasan Güneş, Başkan Erbaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Artvin'de yürütülen din hizmetleri, dini eğitimi alanında yürüttükleri hizmetler hakkında bilgi verdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İl Müftüsü Hasan Güneş, ve bölgede görev yapan din görevlileri katıldı.

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