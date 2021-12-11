BURSA (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşanan sıkıntılar, sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılmamak gerektiğinin altını çizerek, "İnşallah Dünyayı kötülüklerden temizleyeceğiz. İyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer bırakmayacağız. Bizim amacımız bu. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Müftülüğünün "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" kapsamında düzenlenen hafızlık icazet merasimi için geldiği Bursa'da, emekli olan Bursa İl Müftüsü İzani Turan için düzenlenen 'Veda ve Vefa' programına da katıldı.

Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa İl Müftüsü İzani Turan'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "İzani Turan hocamızı resmi olarak uğurlayacağız. Ama 'hocanın emeklisi olmaz'" dedi.

"Yüzümüzü ak edecek hizmetler yaptı"

Başkan Erbaş, Turan'ı Hendek müftülüğünde tanıdığını hatırlatarak, "Ben de o zaman Sakarya Üniversitesi İlahiyat fakültesinde hocaydım. Kendisini tanıdığım kadarıyla her zaman yüzünüzü ak edecek güzel hizmetler yaptı. " diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 120 ülkede Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) vasıtasıyla da 149 ülkeye ulaşıyoruz elhamdülillah. TDV bu ülkelere sadece bir Ramazan paketi, sadece bir kurban hissesi götürmüyor. Milletimizin cömertliğini, yardımseverliğini götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece 255 ayette bahsedilen infakın örneklerini gösteriyor. İsar'ın örnekliğini gösteriyor. O yüzden bütün bu hizmetlerin tepe noktasında illerimizde müftülerimiz var. Onlar olmazsa illerimizdeki rehberlik işini kim yapacak? "

"Camilerimizi garip bırakmayın"

Emekli olmuş hocalara çağrıda bulunan Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ömrünüz, sağlığınız el verdiği müddetçe camilerimiz sizler için açık. Gelin cami dersleri yapın. İlahiyat fakültelerimizde hocalarımız var. Türkiye genelinde bütün İlahiyat Fakültesi hocalarımıza çağrıda bulunuyorum; camilerimizi garip bırakmayın. Camilerimizin kürsülerini ilminizle, irfanınızla, bilginizle, hikmetinizle süsleyin. Bütün İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan 90 bin camimiz hizmet bekliyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin buna ihtiyacı var. Sadece masamızda makale yazarak, sınıfta dersimizi verip giderek kalmayalım. Lütfen buna ihtiyaç var. "

Başkan Erbaş, yaşanan sıkıntılar, sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılmamak gerektiğinin altını çizerek, "İnşallah Dünyayı kötülüklerden temizleyeceğiz. İyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer bırakmayacağız. Bizim amacımız bu. " ifadelerini kullandı.

Bursa İl Müftüsü İzani Turan ise programın kendisini duygulandırdığını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde çalışmanın kendisi için bir onur vesilesi olduğunu söyledi.

Turan, kendisini yalnız bırakmayan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Programa Başkan Erbaş'ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Diyanet İşleri Başkanlığı üst yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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