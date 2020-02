'İyiliğe Uçanlar'dan Elazığ'a anaokulu

21.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:01

ELAZIĞ'da depremin ardından yaraların sarılması amacıyla sivil toplum kuruluşlarının seferberliği sürüyor. Türk Hava Yolları'nda çalışan kabin memurlarının oluşturduğu 'İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği' de bu amaçla Valilik tarafından kendilerine tahsis edilen arazide 5 sınıflı bir anaokulu yapılması için çalışmalara başladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Türkiye'nin dört bir yanında seferberlik başlatıldı. Depremin ardından birçok kuruluş, okul yapmak için harekete geçti. O kuruluşlardan biri de Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışan kabin memurlarının 8 yıl önce kurduğu İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği oldu. Valilik ile görüşen dernek üyelerine Ataşehir Mahallesi'nde bir arazi tahsis edildi. Dernek, 200 öğrenci kapasiteli 5 derslikten oluşacak anaokulunun yapımına başladı.

THY'de kabin memuru olarak görev yapan İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seray Gürdal, 8 yıl önce bir araya geldiklerinde hep çocukları güldürmek adına etkinlik yaptıklarını ve birçok farklı şehre gittiklerini belirterek, "Afrika'da farklı yardım kampanyaları düzenledik. Elazığ depreminden sonra bölgeye geldik. Çocuklarla birebir iletişim kurma şansına eriştik. Onlarla sohbet ettik, oyunlar oynadık. Çocuklarımıza kıyafet hediye ettik. Depremden sonrası birçok okulun hasarlı olduğunu öğrendik. Bunların yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Şu an devletimiz gerekli çalışmaları yapıyor ama biz de çocukları güldürmek adına çıktığımız bu yolda bir çocuk güldürmek değil de daha uzun soluklu olarak ne yapabiliriz diye bir arayışa girdik ve bölgede bir anaokulu yaptırma kararı aldık" dedi.ANAOKULUNUN MALİYETİ 500 BİN TLValilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonrasında kendilerine bir arazi tahsis edildiğini anlatan Gürdal, şunları söyledi:

"Temelimizi düzelttik. Yakın zamanda beton atıp artık inşaata başlayacağız. Çok kısa sürede teslim etmeyi hedefliyoruz ki bir an önce buradaki yaşam normale dönebilsin. Kampanyamıza destek vermek adına Elazığlı iş adamlarını ve tüm havacıları bize desteğe davet ediyorum. Maddi ve manevi vereceğiniz tüm destekler bizim için önemli. Tek temennimiz çocukların normal yaşamına bir an önce geri dönmesi ve yaraların bir an önce kapanması. Anaokulumuz 5 derslikten oluşacak ve 200 öğrenci kapasiteli olacak. Bu yapının yaklaşık 50 yıl gibi bir ömrü olacak. Bunun 500 bin TL civarında bir maliyeti olacak. Bu yola çıkarken bu rakamların hiçbirini düşünmedik. Ne kadar çok kişi birleşirsek o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: DHA