İyileştiren Fikirler Yarışması başvuruları 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

İlaç sektörü şirketlerinden Abdi İbrahim'in toplumsal yatırım programlarının bir parçası olarak başlattığı İyileştiren Fikirler Yarışması'na başvurular 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

İlaç sektörü şirketlerinden Abdi İbrahim'in toplumsal yatırım programlarının bir parçası olarak başlattığı İyileştiren Fikirler Yarışması'na başvurular 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, nisan ayında başlattığı "Sağlıkta ve Yaşam Bilimlerinde Sosyal İnovasyon: Geleceği İyileştiriyoruz" programı kapsamında yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Abdi İbrahim, programa başvuru süresinin gelen talep üzerine 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmasına karar verdi.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli başlıklarından biri olan ve 2021 yılından itibaren uzun vadeli bir bakış açısı ile hayata geçireceği toplumsal yatırım programlarının bir parçası olan İyileştiren Fikirler Yarışması, bu alanda Türkiye ve dünyanın iki önemli sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışmalar sonucu hayata geçiriliyor.

İyileştiren Fikirler Yarışması'nda ön değerlendirmeyi geçen ve yarı finale kalan projelerde yarı finalist eğitimleri başlayacak. Demo-day sunumları ve ihtiyaç tespitleri yapıldıktan sonra kuluçka desteği başlayacak.

Abdi İbrahim profesyonelleri de bu süreçte mentorluk desteği sağlayacak. Seçilecek erken ve ileri aşama girişimlere eğitim, iletişim, kuluçka ve mentorluk desteklerinin sağlanmasının yanında birinci gelen erken ve ileri aşama girişime maddi destek de verilecek.

İleri aşama girişimlere tüm bu destekler yanında değerlendirmelere bağlı olarak Abdi İbrahim ile iş geliştirme fırsatı da sağlanacak.

İyileştiren Fikirler Yarışması, Türkiye ve dünyanın bu alandaki önemli kuruluşları Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul ve Mikado Danışmanlık partnerliğinde hayata geçiriliyor.

Abdi İbrahim, bu yarışmayla sağlık ve ilaç alanında sosyal girişimcileri desteklemeyi, sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmeyi, sosyal girişimcilik potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Proje başvuruları için belirlenen 4 ana tema ise şöyle:

"Halk Sağlığı ve Bilinçlendirme: Toplumun bilinçlendirilmesini ve halk sağlığını korumayı amaçlayan fikir ve/veya sosyal girişimlere öncelik verilecek. Toplumdaki özel hedef gruplarına yönelik (anneler, gençler, vb.) sağlık ve koruma/korunma çalışmalarının artırılması teşvik edilecek.

Sağlık ve İlaç Alanında Araştırma ve Geliştirme: Sağlık ve ilaç alanında araştırma ve geliştirmeye dayalı sosyal fayda odaklı yenilikçi girişimler teşvik edilecek. Sağlık ve ilaç alanında yenilikçi fikirler için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına olanak sağlanacak.

Dezavantajlı Bölgeler ve Grupların Dahil Edilmesi: Sağlık ve ilaç alanında doğru bilgiye ve sağlık hizmetlerine erişimde dezavantajlı olan bölgelere ulaşacak girişimler teşvik edilecek. Sağlık alanında doğru bilgiye erişmekte güçlük çeken gruplara (yaşlılar, gençler, anneler vb.) doğrudan ulaşmayı hedefleyen girişimler öncelikli olarak desteklenecek.

Yenilikçilik: Sağlık ve ilaç alanında yenilikçi çözüm ve yöntemler sunan sosyal fayda odaklı fikirler ve sosyal girişimler öncelikli olarak değerlendirilecek."

İyileştiren Fikirler Yarışması'nın özel hedefleri ise sağlık ve ilaç alanındaki sorunlara yönelik özel yaratıcı çözümler gelişmesine katkı sağlamak, sağlık ve ilaç alanındaki sosyal fayda odaklı çalışan girişimci sayısını artırmak ve sağlık ve ilaç alanındaki sosyal fayda odaklı çalışan girişimcilere ve sosyal girişimci adaylarına girişimlerini geliştirme fırsatı sunmak olarak belirtildi.

Programa ilişkin detaylı bilgi almak ve başvurmak için "www.wehealthefuture.com" adresini ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız