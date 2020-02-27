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“İyileşmenin devamlılığını sağlamalıyız”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomi Güven Endeksi'ndeki artışa dikkat çekerek, "İyileşmenin devamlılığını sağlamalıyız" dedi.

27.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:03
“İyileşmenin devamlılığını sağlamalıyız”

Demirtaş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜİK tarafından açıklanan Güven Endeksi'ndeki artışa dikkat çekerek, "İyileşmenin devamlılığını sağlamalıyız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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