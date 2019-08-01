İyileşip öğretmen olmak istiyor

Kayseri'de anne karnındayken omuriliğindeki sorun nedeniyle "myelomeningosel" hastalığı teşhisi konulan ve yürüme güçlüğü çeken 10 yaşındaki Belinay Karakoç, ameliyat edilip sağlığına kavuşmayı, büyüdüğünde öğretmen olmayı istiyor.

Dünyaya geldikten bir süre sonra babasından boşanan annesi evi terk ettiği için anneannesi ile yaşamaya başlayan Belinay, hastalığından dolayı henüz 5 günlükken ameliyat edildi.

Zaman içerisinde çeşitli tedaviler gören, yürüme güçlüğü çeken ve tedavi edilmezse tekerlekli sandalyeye mahkum kalma riski bulunan Belinay, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Anneanne Hatice Günek, AA muhabirine, "Belinay'ın özel ayakkabısı, bakım ve eğitim masrafları var. Devlet sağ olsun yardımcı oluyor. Babasından resmi nafakası var ancak yeterli olmuyor. En yakın zamanda sağ ayağından ameliyat edilmesi gerekiyor. Yürümesi kısıtlı, tedavi olmazsa yürüyemeyecek." dedi.

"Belinay öğretmen olmak istiyor"

Belinay'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ve büyüyünce öğretmenlik mesleğini seçmek istediğini ifade eden Günek, "Torunum bu süreçte psikolojik destek alıyor. Yaşadığı sorunlar sosyal hayatını etkilese de Belinay öğretmen olma hayalinden vazgeçmiyor. Belinay'ı devletin sağladığı engelli sandalyesi ile parka götürüyorum. Hastalığı sebebiyle hiç arkadaşı yok. Tuvalet ihtiyacını kendisi gideremiyor. Bu da arkadaşlarından uzaklaştırıyor. Tedavi sürecinden eğitimine kadar elimden geldiğince yanında olacağım." diye konuştu.

Myelomeningosel hastalığı

Myelomeningosel hastalığı, hamilelik döneminde yetersiz B12 vitamini alan annelerin bebeklerinde daha fazla görülüyor, çocukların yaklaşık yüzde 40'ı erişkin çağda yürüyemiyor. Şekil bozukluklarının ilerlemesini durdurmak ve yürüme yardımı için omurga ya da uzuvlara ortez uygulaması yapılıyor.

Kaynak: AA