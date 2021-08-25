İyileşen Ak Kuyruklu Kartal doğaya salındı
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İyileşen Ak Kuyruklu Kartal doğaya salındı

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İyileşen Ak Kuyruklu Kartal doğaya salındı Bitkin halde bulunan soyu tehlike altındaki kartal, sağlığına kavuştuktan sonra gökyüzünde kanat çırptı Doğada bitkin halde bulunduktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alınan soyu tehlike altındaki Ak Kuyruklu...

İyileşen Ak Kuyruklu Kartal doğaya salındı

Bitkin halde bulunan soyu tehlike altındaki kartal, sağlığına kavuştuktan sonra gökyüzünde kanat çırptı

ANTALYA - Doğada bitkin halde bulunduktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alınan soyu tehlike altındaki Ak Kuyruklu Kartal, Elmalı Avlan Gölü havzasında doğaya salındı. Sağlığına kavuşan kartal gökyüzüne kanat çırptı.

Türkiye'de soyu tehlike altında bir tür olan ve nadiren görülen Ak Kuyruklu Kartal, geçtiğimiz ay Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bitkin halde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen Ak Kuyruklu Kartal, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ak Kuyruklu Kartal, türünün Antalya'da en uygun yaşam alanı olan Elmalı ilçesi Avlan Gölü kenarında doğaya salındı. Doğaya salınmadan önce son ölçümleri yapılan kartalın ayağına halka takıldı. Kartalın başka şehir ya da ülkelere göç etmesi durumunda halkadaki numarasından takibi yapılabilecek.

"Rehabilitasyonu başarıyla tamamlandı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir tür olan Ak Kuyruklu Kartalı doğal ortamına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arsun, "Bize getirildiğinde çok bitkin bir haldeydi. Orman yangınından ya da sıcak havadan etkilenmiş olabilir. 25 günlük bir tedavi uyguladık. Türüne özgü besleme, vitamin ve mineral takviyesi yaptık. Dış ve iç parazit tedavisi uyguladık. Rehabilitasyon sürecinin ardından kartalı doğal ortamına kavuşturduk" diye konuştu.

"En uygun yaşam alanı avlan çevresi"

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, Avlan Gölü çevresinin habitat bakımından Ak Kuyruklu Kartal için en uygun yaşam alanı olduğunu söyledi. Kaya, "Çevrede 3 tane daha aynı türden kartal gözlemledik" dedi.

Deniz ve göl kenarlarında yaşıyor

Ak Kuyruklu Kartal, çok iri bir kartal türüdür. Deniz ve nehir kenarlarında, büyük göl kıyılarındaki ormanlık alanlarda yuva yapar. Genellikle balık ve su kuşları ile beslenirler, tek eşlidirler ve eşi ölünceye kadar eş değiştirmezler. Kuyruğu kısa ve kama şeklinde olup beyazdır. Gagası ve burun çevresi açık sarı renktedir.

İyileşen Ak Kuyruklu Kartal doğaya salındı
İyileşen Ak Kuyruklu Kartal doğaya salındı
İyileşen Ak Kuyruklu Kartal doğaya salındı
İyileşen Ak Kuyruklu Kartal doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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