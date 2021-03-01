İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı
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İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı

01.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:42
İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaralı ve hasta 4 kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaralı ve hasta 4 kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde bin 485 hayvana ev sahipliği yapmanın yanında, doğada yaralanan hayvanların tedavileri de burada yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ya da bilgisi dahilinde vatandaşlar tarafından getirilen 4 yaralı kızıl şahinin tedavileri tamamlandı.

ŞAHİNLER DOĞAYA SALINDI

Doğada yaralı, hasta ve bitkin halde bulunan 2 şahin Antalya Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı. Beslenmeleri ve bakımları gerçekleştirilen şahinler 15 günlük tedavinin ardından doğaya salındı. Dış parazit enfeksiyonuyla hayvanat bahçesine getirilen kızıl şahin de tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı. Yaklaşık 3 aydır kanadındaki kırık nedeniyle hayvanat bahçesinde tedavisi devam eden bir diğer kızıl şahin de doğaya salındı.


İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı
İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı
İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Çiçek

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