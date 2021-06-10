İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı
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İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı

İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Artvin Havalimanı projesinden sonra deniz dolgusu ile yapılacak İyidere ilçesindeki Lojistik Merkezi için de dolgu işlemi başladı.

Artvin Havalimanı projesinden sonra deniz dolgusu ile yapılacak İyidere ilçesindeki Lojistik Merkezi için de dolgu işlemi başladı.

İkizdere ilçesine bağlı Cevizlik köyündeki tartışmalara neden olan taş ocağından çıkartılan malzemeler ile dolgusu yapılan lojistik merkezinde toplamda bir ayda 41 bin ton dolgu işlemi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre olacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin sadece Rize'nin değil Türkiye'nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Çeber "Havalimanımız bizim entegre yatırımlar silsilemizin içerisinde ki bir yatırımımızdır. Bunu tamamlayan turizm merkezlerine ulaşım yollarımız, mastır planlarımız devam ediyor. Ayder gibi gündeme yansıyan birçok yerde yatırımlarımız devam ediyor. Diğer taraftan ticari olarak organize sanayimizin ikinci etabına başlıyoruz. Lojistik limanımızın çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Oraya da bugüne kadar 41 bin ton dolgu yaptık. İkizdere Cevizlik Taş Ocağı'ndan malzeme taşınmaya başlandı. Lojistik limanımız da bizim Ovit Tüneli ve Erzurum yoluyla beraber Doğu ve Güneydoğuya bağlayacak ve Doğu ve Güneydoğu'da üretilen her türlü ürün, her türlü teknoloji malzemesini biz bu yolla Erzurum-Rize yolu üzerinden lojistik merkezimize taşıyacağız. ve bu lojistik limanımız Karadeniz'in çok önemli bir lojistik merkezi olacak. Bizim Orta Asya'ya, Kafkaslara açılan kapımız olacak. Bu havalimanı, lojistik merkez gibi birbirine entegre projeler ile birkaç seviye birden bu yörenin ticaret, turistik, tarımsal seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE

İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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