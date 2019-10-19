19.10.2019 00:24

İyi tasarım etkinliği başladı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Akdeniz Akademisi tarafından her yıl düzenlenen "İyi Tasarım/Good Design İzmir" etkinliği ve Üniversiteler Tasarım ve Sanat Mezuniyet Projeleri Sergisi Kültürpark 1 No'lu holde başladı.

Bu yıl "döngü" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu tasarımın günümüz dünyasındaki yerinin önemini belirterek, "Dünyanın içinden geçtiği ekolojik ve bununla bağlantılı ekonomik krizler bize gösteriyor ki; tasarım tekil bir ürün bazında değerlendirilmemelidir. Bir tavrın, bir dünya görüşünün, yaşamın doğal seyrine uyum göstermek için direnen bir kültürün sonucu olmalı" dedi. Konuşmasına devam eden Özuslu, tasarım kültürünün dünyada yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, "Tasarım; iklim krizi, nüfus artışı ve buna bağlı kaynakların kullanımı, doğanın tahribatına dönüşen kentleşme süreçleri, küresel enerji krizi gibi bu günün dünyasının en önemli sorun alanlarının çözümüne katkı sunabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA