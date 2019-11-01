İyi Tarım Uygulamaları sertifika töreni düzenlendi

01.11.2019 10:16

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisi açılışı ve iyi tarım uygulamaları sertifika töreni düzenlendi.



Akçadağ Spor Kulübü folklor ekibinin halkoyunları gösterisi ile başlayan törene, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Menge, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Tarım Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Poyraz, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ve çiftçiler katıldı.



Vali Yardımcısı Büyüknalçacı, konuşmasında tarımın önemine dikkat çekerek, "Dünyadaki kayısının yüzde 85'ini Malatya olarak biz üretiyoruz. Bu yüzde 85'in yüzde 25 ini de Akçadağ ilçemiz üretiyor. Bizler Kooperatifçilik üzerinde çalışıyoruz, birlik olursak bu yüzde 20'lik pay yüzde 30-40'lara ulaşır" ifadelerini kullandı. Kadınların da üretime katılmasını istediklerini söyleyen Büyüknalçacı, " Kadınlarımızın da içerisinde olacağı kooperatifçiliği gerçekleştirirsek hem üretimi arttırır hem de piyasada ürünün fiyatını olumlu olarak etkileriz" dedi.



Devletin çiftçiye yönelik birçok desteği olduğunu,kimi zaman traktör giderinin bir kısmının karşılandığını, kimi zaman sübvanse ettiğini, bazen de böyle tesislerin açılması için hibe verildiğini hatırlatan Büyüknalçacı



"Günlük kapasitesi 25 ton olan bu işletme, TKDK Başkanlığının vereceği hibe ile şu an 2 bin çiftçimiz bu tesisten faydalanıyorken gelecek yıl 6 bin çiftçimiz faydalanabilecek. Böylece çiftçilerimizin maliyeti yarı yarıya düşmüş olacak. "Böyle tesislerin artması için gerek İl Tarım Müdürlüğümüz gerekse de Kaymakamlığımız olarak her türlü desteği vereceğimizin teminatını veriyorum" şeklinde konuştu.



Kayısı Uygunluk Belgesi Vali Yardımcısı Büyüknalçacı tarafından Akçadağ İlçe Ziraat Odası Başkanı Poyraz'a takdim edilmesinin ardından protokol tarafından kurdele kesilerek tesisin açılışı yapıldı.



Diğer yandan, Kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Büyüknalçacı, yetkililerden bilgiler aldı. Bu arada, Kayısı Uygunluk Belgelendirme Ltd.şti hakkında da ise "İlimize bu konuda hizmet vermek için Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından 5 arılık 2012 tarihinde sermayesinin tamamı vakfa ait olan, Kayısı Uygunluk Belgelendirme Ltd.şti (KAK) kurulmuştur. 2018 yılı üretim sezonun da Malatya da 5 bin 900 üreticiye 264 bin 545 dekarlık alanda iyi tarım uygulamaları denetim hizmeti verilirken 10 milyon TL hibe desteği almaları sağlanmıştır. Şirketimiz yine bu dönemde Malatya dışındaki 2 bin 183 üretici ve 143 bin dekarlık alanda aynı hizmeti vermiştir. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı içinde vakıf şirketi Türkiye genelinde grup ve bireysel üretici toplam olmak üzere 7 bin 384 üreticiye 373 bin 700 dekarlık alanda İyi Tarım Uygulamaları denetimleri yapmıştır. Malatya için bu rakam 5 bin 225 üretici ve 240 dekarlık alandır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA