İYİ Partililer Meral Akşener'in Yeniden Aday Olması İçin Evinin Önünde Nöbet Tutuyor

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından parti olağanüstü kongre kararı aldı.

"KURULTAYDA ADAY OLMAYACAĞIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." sözleri ile olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyurdu.

PARTİ TEŞKİLATLARI AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM YAPIYOR

İYİ Parti İstanbul teşkilatlarından ise dikkat çeken bir adım geldi. Parti teşkilatları, Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Akşener'in Afyon'dan İstanbul'a doğru yolda çıktığı belirtilirken, parti teşkilatlarının, yapılacak kongrede Akşener'in yeniden aday olacağını açıklayana kadar evinin önünden ayrılmayacağı belirtildi.