İYİ Partili Yaşar: "Olumsuzluklar üzerinden siyaset yapan bir parti değiliz"
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İYİ Partili Yaşar: "Olumsuzluklar üzerinden siyaset yapan bir parti değiliz"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "İYİ Parti olarak olumsuzluklar üzerinden siyaset yapan, olumsuzluklardan sonuç çıkaran bir parti değiliz. Bizim gündemimiz memleket. Memleket iyi olsun İYİ Parti yerlerde sürünsün. Bizim bakış açımız budur.

İYİ Partili Yaşar:
13.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:08

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "İYİ Parti olarak olumsuzluklar üzerinden siyaset yapan, olumsuzluklardan sonuç çıkaran bir parti değiliz. Bizim gündemimiz memleket. Memleket iyi olsun İYİ Parti yerlerde sürünsün. Bizim bakış açımız budur. Dolayısıyla bugün biz, hükümete mümkün olduğunca pozitif yönde bir katkı vermeye çalışıyoruz" dedi.

Yaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, salgını önlemek maksadıyla uygulanan sosyal mesafe kuralları, evde izole tedbirler ve sokak kısıtlamalarının en geçerli mücadele aracı olduğunu ancak bu mücadele yöntemlerini tercih etmenin belli ekonomik yan etkileri olacağının da bilindiğini söyledi.

Kimi sektörlerdeki üretim kayıplarıyla beraber gelir kayıplarının yaşanacağının öngörüldüğünü ifade eden Yaşar, "Daha da önemlisi bahse konu sektörlerde çalışan ücretlilerin ve yevmiyeli çalışanların işlerini kaybederek gelirlerinden mahrum kalma riski de oldukça yüksektir." diye konuştu.

Vatandaşın, pandeminin ekonomik etkilerini hafif atlamasının hükümetin uygulayacağı politikalara bağlı olduğunu dile getiren Yaşar, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına, ciddi bir ekonomik krizden geçerken yakalandığını savundu. Yaşar, "Pandemi öncesinde de Türkiye'de çok ciddi problemler vardı. Pandemiden sonra da esnafın, çiftçinin, çalışanın şartları daha da ağırlaşmıştır. Krizin olumsuz etkileriyle baş edebilmek için kullanabileceği kaynakların önemli bir bölümünü tüketmiş olan hükümetin elinde yeterli miktarda kaynak da maalesef kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "memleket masası" çağrısını anımsatan Yaşar, "İYİ Parti'nin en temel hedefi: Memleket iyiyse biz de iyiyiz. Dolayısıyla bugünlerde üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu her platformda Sayın Genel Başkanımız ifade ediyor. Memleket masası teklifi de bunlardan bir tanesidir." dedi.

Akşener'in önerisinden istifade etmek yerine bundan başka sonuçlar çıkarıldığını vurgulayan Yaşar, bu kapsamda HDP'yle ilgili görüşlerini parti yetkililerinin her platformda gündeme getirdiğini söyledi.

Basın mensuplarının erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusuna Yaşar, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de ekonomi kötüye gittiği sürece bunu bizden daha çok iktidar isteyecektir. İktidar aslında bu süreci yönetemiyor. Bugün halinden memnun olan bir kişi gösteremezsiniz.

İYİ Parti olarak olumsuzluklar üzerinden siyaset yapan, olumsuzluklardan sonuç çıkaran bir parti değiliz. Bizim gündemimiz memleket. Memleket iyi olsun İYİ Parti yerlerde sürünsün. Bizim bakış açımız budur. Dolayısıyla bugün biz, hükümete mümkün olduğunca pozitif yönde bir katkı vermeye çalışıyoruz. Derdimiz bu. Farklı bir siyaset anlayışımız var. Biz, zaman zaman hükümetin doğru yaptığı işlere doğru diyoruz, eksik yaptığı işlerde de 'bu yanlıştır, doğru formül de budur' diyerek, önerilerde bulunuyoruz."

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bedri Yaşar, "Önder ile ilgili Sayın Genel Başkanımız, parti sözcülerimiz en ağır ifadeleri kullanmıştır. Tekrar söylüyorum; bu partiyi oluşturan arkadaşlarımızın düşünceleri, fikirleri açık ve nettir. Hiçbir partide olmayan memleket sevdasından tutun da milliyetçilik anlayışına kadar. Yavuz Ağıralioğlu'nun da söylediği gibi onun gölgesinde bile olmayız. Açık ve net." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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