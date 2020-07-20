İYİ Partili Yaşar: "Fındık taban fiyatı 25 liradan az olmamalı"
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İYİ Partili Yaşar: "Fındık taban fiyatı 25 liradan az olmamalı"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, fındık taban fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini söyledi.

İYİ Partili Yaşar:
20.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:30

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, fındık taban fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini söyledi.

Yaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında fındık üreticilerinin sorunlarına değindi.

Türkiye'nin, en büyük fındık üreticisi olduğunu belirten Yaşar, "Dünya genelinde fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de. Bu, ülkemiz için büyük bir övünç kaynağıdır. Karadeniz Bölgesi'nde yıllık ortalama 500 bin tonun üzerinde fındık üretimi gerçekleşmektedir. 500 bin aile doğrudan, 2 milyon aile de dolaylı olarak fındık üretiminden geçimini sağlamaktadır. Türkiye 2016-2017 yılında 1.9 milyar, 2017-2018 sezonunda ise 1.8 milyar dolar ekonomik gelir elde etti." dedi.

Fındık üretiminin Türkiye için stratejik bir önemi olduğuna dikkati çeken Yaşar, hükümetin bir an önce fındık taban fiyatını açıklamasını istedi.

Fındık fiyatlarının uluslararası firmalar tarafından belirlendiğini ve hükümetin de bu durumu sadece seyrettiğini öne süren Yaşar, "Burada hükümete sesleniyoruz. Bu olayları seyretmeyin. Türkiye'yi, fındığı yabancıların elinde oyuncak etmeyin, bir an önce taban fiyatını açıklayın. Taban fiyat 25 liradan da az olmamalıdır. Uluslararası arenada da 3,5-4 dolar arasında olmalıdır. Üretici mağdur edilmemelidir." diye konuştu.

Yaşar, fındığın maliyetinin 20 TL civarında olduğunu, pandemi süreciyle birlikte enflasyon rakamlarının da yükseldiğini bu nedenle de 25 TL'nin altında belirlenen her rakamın üreticiyi mağdur edeceğini dile getirdi.

İYİ Parti olarak bir Fındık Çalışma Grubu kurduklarını anlatan Yaşar, fiyat belirlenme esnasında rekolte bazlı manipülasyonların önüne geçilmesi ve fındığa dayalı sanayinin gelişmesi için bu ürünün tüketiminin teşvik edilmesi önerisinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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