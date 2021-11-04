İYİ Partili Usta: "Yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak"

SAMSUN (AA) - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı rakamlarının enflasyondaki artış trendinin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Enflasyonun ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 olduğunu aktaran Usta, "Enflasyon rakamları indirimli market rakamlarına benziyor, nedense bir türlü yüzde 20'yi bulmuyor." diye konuştu.

ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın yaklaşık 27 puan açıldığını ifade eden Usta, "Bu kadar açık olması önümüzdeki dönemde üretici fiyatlarından da tüketici fiyatlarına bir yansıma olacağını gösteriyor. Bu, kaçınılmaz bir şey. Kur artışı etkisini de henüz görmüş değiliz. Kur üzerinden gelecek baskıyı gelecek süreçte daha fazla hissedeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"TÜİK'in üretici enflasyonunu yüksek çıkartıp tüketici enflasyonunu düşük tutmasına bakıldığında enflasyonla mücadelenin bırakıldığının görüleceğini" iddia eden Usta, "Merkez Bankası artık enflasyonla mücadele yapmıyor, enflasyonla mücadeleyi enflasyonu ölçmekle yükümlü olan TÜİK yapıyor görünüyor. 2018'e kadar AK Parti'li siyasetçilerden biz hep, 'Finanse edildiği sürece cari açıkta sorun olmaz.' şeklinde laflar duyardık. Fakat şu anda şeytan cari açık oldu. Türk parasının, milli paranın değerini koruyacak herhangi bir enstrüman maalesef kalmış değil. Merkez Bankasının da kuru ve enflasyonu tutma gibi bir endişesi de kalmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, geçmişte enflasyondan çok çektiğini belirten Usta, "Enflasyon, belli ölçüde dizginlenmişti. Enflasyon son 6-7 yıldır hafife alındı, önemsizleşti. Geldiğimiz noktada dünyanın en yüksek enflasyonlarından birini veriyoruz fakat şu anda enflasyonun yeni platosu yüzde 25'tir. Bugün yüzde 20'ye oturan enflasyon gelecek dönemde yüzde 25'e çıkacak. Bu yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak." dedi.

Cari açığı, tasarruf yatırım açığı olarak tanımlayan Usta, "Cari açığı şu anda kapatacak bir durum yok. AK Parti hükümetleri bu sorunu 20 yıldır aşamadıkları gibi artırdılar. Hiçbir altyapı olmadan, çaresizlikten, kuru tutamadıkları, faizi de düşürmek istediklerinden, kafalarında uydurdukları tehlikeli bir senaryoyu uyguluyorlar fakat bunun Türkiye ekonomisine ağır bedelleri olur." şeklinde konuştu.

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