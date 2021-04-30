İYİ Partili Usta: Tam kapanma doğru bir karardır
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İYİ Partili Usta: Tam kapanma doğru bir karardır

İYİ Partili Usta: Tam kapanma doğru bir karardır
Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, "Tam kapanma kararında geç kalınmıştır ama doğru bir karardır.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, "Tam kapanma kararında geç kalınmıştır ama doğru bir karardır. Ancak kararın önemli bir ayağı eksik kalmıştır. Günlük, haftalık çalışanlara acilen destek sağlanması lazım" dedi.

İYİ Parti'li Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dünkü açıklamalarını değerlendirdi. Usta, "Daha önceki raporda 'gerekirse ilave sıkılaştırma yapılacak' ifadeleri çıkarıldı, Merkez Bankası Başkanı buna ilişkin soruları cevaplamadı. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı konuşmasında ilave sıkılaştırmanın olup olmayacağı konusunda ciddi bir belirsizlik yarattı. Merkez Bankası'nın elinde faiz silahından başka silah yoktur. Ancak bu faiz silahının da gücünü yitirmiş bir silah olduğunu belirtmek gerekir" dedi.

'TAM KAPANMA KARARININ ÖNEMLİ BİR AYAĞI EKSİK KALMIŞTIR'Usta, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinin dün akşam başladığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Tam kapanma kararında geç kalınmıştır ama doğru bir karardır. Ancak kararın önemli bir ayağı eksik kalmıştır. İnsanlar ne yiyecek, ne içecek ? Gündelik kazanıp yiyen insanlar var, iş yeri kapatılmış esnaf var, faturalar, kiralar var. Bunlarla hiç alakası olmayan bir karar alınmıştır. 'Kapattık' demekle olmaz, devlet vatandaşını düşünmek durumundadır. Günlük, haftalık çalışanlara acilen destek sağlanması lazım. Kağıt toplayan insanlar var, bu insanlar onu yapmazsa akşam yiyecek ekmeği yok demektir. Devlet bunu düşünmek zorundadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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