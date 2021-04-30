İYİ Partili Usta: "Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı"
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İYİ Partili Usta: "Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı"

İYİ Partili Usta: 'Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı. Ancak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmalarıyla bu silah da gücünü yitirdi." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık eksi 50 milyar dolar olduğunu ileri sürdü.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarına değinen Usta, "Türk lirası yüzde 15 oranında değer kaybına uğradı. Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı. Ancak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmalarıyla bu silah da gücünü yitirdi" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasındaki döviz satışının stratejik bir hata olduğunu ve bunun bedelini bütün Türkiye'nin ödediğini savunan Usta, "Merkez Bankasındaki 710 tonluk altın sanki bilinmiyormuş, bilançolarda yer almıyormuş gibi anlatıyorlar. Oysa bu brüt altın miktarıdır. 710 tonluk altının neti 430 tondur. Biz bunları da katarak 'Merkez Bankasında yaklaşık eksi 50 milyar dolarlık bir rezerv var' diyoruz." diye konuştu.

Usta, Kavcıoğlu'nun, teknik açıklamalar yerine ucuz siyaset yaptığını, kamuoyunun 128 milyar dolar ile ilgili daha teknik ve samimi açıklamalar beklediğini belirtti.

Hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde aldığı "tam kapanma" kararını anımsatan Usta, kararı desteklediklerini ancak düzenli geliri olmayan vatandaşlara acilen destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Usta, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında çıkan iddialara ilişkin bir soruya ise, "Bir bakanın kendi bakanlığına yasal olsa bile bir ürün satması ahlaki değildir. Kesinlik Yüce Divanlık bir olaydır. Gitsin orada aklansın." karşılığını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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