İYİ Partili Usta: "Acı reçetenin birinci maddesi yüksek faiz artışıymış"
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İYİ Partili Usta: "Acı reçetenin birinci maddesi yüksek faiz artışıymış"

20.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:29
İYİ Partili Usta:

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "acı reçete"nin birinci maddesinin, yüksek faiz artışı olarak görüldüğünü savunarak, "Bundan sonraki maddelerin neler olacağını bilemiyoruz ancak sakın bu acı reçeteyi millete içirmeye kalkmayın.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "acı reçete"nin birinci maddesinin, yüksek faiz artışı olarak görüldüğünü savunarak, "Bundan sonraki maddelerin neler olacağını bilemiyoruz ancak sakın bu acı reçeteyi millete içirmeye kalkmayın." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe açıklarının arttığını, büyümenin durduğunu öne sürdü.

Hükümetin pandemiyle mücadelede de son derece başarısız olduğunu, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun dünkü kararının da bunu açıkça söylediğini iddia eden Usta, "Hızlı artan kredi artışının cari artışı da bozduğunu, enflasyon üzerinde olumsuz etkisi olduğunu Merkez Bankası dün ifade etti. Halbuki insanlar gelirini kaybetti, onlara gelir transferi yapmak yerine herkese kredi verildi. Krediyi, ihtiyacı olandan ziyade parasını altına, dövize, arabaya, gayrimenkule yatıracaklar aldı. Bir yandan cari açık patladı diğer yandan dolar yükseldi. Altın ithalatımız arttı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı ile eski Merkez Bankası Başkanı, bu kırılganlığı azaltmak amacıyla dolardaki yükselişi durdurmak için bütün rezervleri heba etti." ifadelerini kullandı.

Faiz artışı kararının siyasi olduğunu ileri süren Usta, "Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni ve talimatıyla olmuştur. Çünkü Türkiye'de Merkez Bankası bağımsız değildir. Bunun bedelini de zaten ayrıca ödüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "acı reçete"den bahsettiğini anımsatan Usta, "Acı reçetenin birinci maddesi yüksek faiz artışıymış. Bundan sonraki maddelerin neler olacağı bilemiyoruz ancak sakın bu acı reçeteyi millete içirmeye kalkmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, faiz artışının, üretim ve istihdamda daralmaya neden olacağını, yatırımları azaltıcı etki yapacağını, vatandaşın da bundan olumsuz etkileneceğini savunan Usta, şunları kaydetti:

"Yapısal önlemlerin alınması lazım. Bunlardan biri bütçeye çekidüzen vermek gerekiyor. İsraf kalemlerini tıkamak lazım. Vergi tabanımız son derece daraldı. Bütün vergiler hep dolaylı vergiler üzerine yani vatandaşa yükleniyoruz. Halbuki gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilere hükümetin bir miktar daha yüklenmesi lazım. Varlık Fonunun tasfiye edilmesi gerekiyor."

Erhan Usta, bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Selahattin Demirtaş'ı terörist olarak görmüyoruz." açıklamasını hatırlatmasına, "Terör örgütü PKK'ya yönelik mesafemiz bellidir. PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen siyasi oluşumlara karşı da mesafemiz bellidir." karşılığını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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