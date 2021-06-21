İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak

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Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı.

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru bir süre önce kabul edildi.

Şirketin yürütmenin durdurulması için yaptığı başvurunun Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmesinin ardından belediye ve jandarma ekipleri, çiftliğe gitti.

Belediye ve jandarma ekipleri, avukatlar gözetiminde çiftlikte bulunan bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına aldı.

Belediye ekiplerince kamyonlara yüklenen eşyalar, dışarı çıkarıldı.

Kaçak yapıların yarın yıkılmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu