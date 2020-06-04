İYİ Partili Türkkan'ın çiftliği için Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti
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İYİ Partili Türkkan'ın çiftliği için Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde 28 bin 278 metrekare arazinin, sadece 806 metrekaresi için izin alındığı belirlendi.

İYİ Partili Türkkan'ın çiftliği için Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti
04.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:10

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde 28 bin 278 metrekare arazinin, sadece 806 metrekaresi için izin alındığı belirlendi. 15 kaçak yapı tespit edilen çiftlik için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliği için Kocaeli İl Tarım ve Müdürlüğü de harekete geçti. Çiftlikte dün Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesine tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme yaptı

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftliğin besicilik işletmesi olması nedeni ile inceleme başlattı. 5403 Toprak Koruma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Bitki Sağlığı Kanunu'na muhalefet ihbarı üzerine çiftlikte incelemeler gerçekleştiren Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, 28 bin 278,76 metrekare alanda yapılan yapılardan sadece 2008 yılında 806 metrekare için izin aldığı belirlendi. Toplam 6 parseldeki 28 bin 278,76 metrekare arazinin 11 bin 983,03 metrekaresinin yapılaşma ile bozulduğu belirlendi. 5403 Toprak Koruma Kanunu'na muhalefetten 110 bin TL para cezası kesilmesi bekleniyor. Dolgu yapılarak bozulan 11 bin 983,03 metrekare alanın da eski haline getirilmemesi halinde ayrıca cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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