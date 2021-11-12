İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te - Haberler
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İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

İYİ Partili Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı

İYİ Partili Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı

 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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