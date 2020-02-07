İYİ Partili Tatlıoğlu: "Kamu hesapları şeffaf değil"

07.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:48

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, kamu hesaplarının şeffaf olmadığını ve takip edilemediğini öne sürdü.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik sorunların giderek derinleştiğini, Türkiye'nin, enflasyon ve faiz oranlarına bakıldığında OECD'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kamu hesaplarının takip edilemediğini iddia eden Tatlıoğlu, "Daha önce örtülü ödenek diye bahsederdik; bugün artık bütün kamunun örtündüğünü görüyoruz. Kamu hesapları, bundan önceki ve olması gereken şekilde bir şeffaflığa sahip değil ve takip edilemiyor, ölçülemiyor. Ölçü olarak verilenlerin de sağlıklı olmadığını belirtmek gerekir. Bu konuda çok ciddi bir makyajlama var." ifadelerini kullandı.

TÜİK'in son enflasyon sepetinde orta ve dar gelirlilerin harcamalarının sepetteki ağırlığının düşürüldüğünü belirten Tatlıoğlu, "Enflasyona yüzde 12 diyebiliriz ama orta ve dar gelirlilerin enflasyonunu bu ölçmüyor. Kamu hizmetlerine, ulaşım hizmetlerine yapılan zam yüzde 100-200'ün üzerinde." diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi'ne, çevresel nedenlerle itirazlarının bulunduğunu belirten Tatlıoğlu, proje finansmanının merkezi hükümet kaynaklarından karşılanmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA