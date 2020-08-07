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İYİ Partili Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, kısa vadede Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bağımsızlığı konusunda kamuoyunu inandırıcı bir deklarasyon ilan etmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Partili Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
07.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:32

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, kısa vadede Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bağımsızlığı konusunda kamuoyunu inandırıcı bir deklarasyon ilan etmesi gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlı, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hafta başından bu yana döviz kurlarında yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kısa vadede TCMB'nin ve ekonomi yönetiminin piyasanın güven duyacağı isimlerle değiştirilmesi gerektiğini belirten Tatlıoğlu, "Cumhur İttifakı'nın TCMB bağımsızlığı noktasında kamuoyunu inandırıcı bir deklarasyon ilan etmesi gerekiyor." dedi.

Kısa vadede sosyal güvenlik reformuna ve varlık fonunun denetime tabi tutulmasına ihtiyaç olduğunu aktaran Tatlıoğlu şöyle devam etti:

"Kamu özel iş birliği ödemelerini ve taahhütlerinin ödemeleri düzenlenmelidir. Türkiye'de Hazine'nin örtülü yahut açık tüm borç garantilerinin, risk yönetimi ilkelerine uyularak, yeniden gözden geçirilmesi ve Türk lirasına sahip çıkılması konusunda güven verilmelidir."

Türkiye'nin bir fakirleşme ve yoksullaşma süreci yaşadığına değinen Tatlıoğlu, 2008 yılında önce 10 bin 500 dolara ardından 12 bin dolara kadar çıkan kişi başına düşen milli gelirin de gerilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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