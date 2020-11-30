İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Bunu esas almak durumundayız" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır 'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Bunu esas almak durumundayız" dedi.

İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Tatlıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Covid-19 ile ilgili son verilere ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını, kamuoyuyla paylaşılan verilerin toplumda tedbirlerin alınması konusunda önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Tatlıoğlu, "Toplum, temmuz ve ağustos aylarından itibaren gerçek rakamlarla yüzleşseydi, gerçek rakamlarla bilgilendirseydi bugünkü rakamlar daha düşük olurdu" dedi.

'OLUMSUZ YAKLAŞMIYORUZ'Tatlıoğlu, bu hafta TBMM Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen ve çevre ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifini olumlu bulduklarını belirterek, "Bu kanunda çevre ajansının kurulması ve benzer değişiklikler var. Bununla ilgili birçok konuya olumsuz yaklaşmıyoruz ama bunun özel hukuk hükümlerine göre değil, kamu hukuku hükümlerine göre olması, çevre ajansı üyelerinin tamamının bakanlar tarafından atanmasının doğru olmadığı yönünde önerilerimiz var" diye konuştu.'KATAR OLMASINDA PROBLEM YOK'Tatlıoğlu, Katar ile Türkiye arasında yaşanan ticaret alışverişine ilişkin, "Türkiye yurt dışına özel ve kamusal varlık satışları yapabilmiş bir ülkedir. Bunun Katar olmasında problem yok. Türkiye de yurt dışında yatırım yapar. Burada temel sorun; bilgilerin kapalı olmasıdır, ortada bilgi olmamasıdır. 'Neden Katar' diye bir sorumuz yok. Bizim yer vereceğimiz husus devletin işleri açık olmalı" ifadesini kullandı'KABUL ETMEK DURUMUNDAYIZ'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Biz, herkesin konuşmasından ne maksat ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir açıklaması var. Soruşturma olabilir ama burada temel olarak bir milletvekili konuşmasından ne maksat ettiğini ifade etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız. Sayın milletvekili, kendisinin ne murat ettiği hakkında açıklama yaptı. Bunu esas almak durumundayız. Bu AK Partili, MHP'li bir arkadaşımız da olsa, bizim milletvekili arkadaşımız da olsa söylediğinden ne murat etmiştir, kendi söylediği esastır" değerlendirmesinde bulundu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR