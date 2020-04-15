İYİ Partili Tatlıoğlu: "Artık devlet refleksiyle hareket edilmeli" İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Artık hükümet refleksinin üzerine çıkılmalı, devlet refleksiyle hareket edilmeli. Siyasetin toplam gücü kullanılmalı ve ortak akıl yürütülmelidir.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Artık hükümet refleksinin üzerine çıkılmalı, devlet refleksiyle hareket edilmeli. Siyasetin toplam gücü kullanılmalı ve ortak akıl yürütülmelidir." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ettiğini belirterek, dünyanın hiç beklemediği olağanüstü şartların yaşandığına işaret etti.

Bütün ülkelerin ekonomik tedbir paketleri uyguladığını anımsatan Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"yle beraber Türkiye'nin gündeminde de paketlerin konuşulduğunu ifade etti. Tatlıoğlu, "Bütün tedbirler ve ekonomik politikaların iki temel ayağı var. Birincisi, ekonomideki üretim gücü olan şirketlerin ayakta durmasını sağlamak ve iflaslarını önlemek. İkincisi de hane halkı gelir akışının devamlılığını sağlamak. Dolayısıyla ekonomik işleyişi asgari seviyede de olsa çalıştırmak ve devamını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen paketin içerisinde yer alan düzenlemeleri anlatan Tatlıoğlu, "Genel olarak pakette bulunan tedbirleri olumlu bulmaktayız ama yetersiz ve eksik de bulmaktayız." diye konuştu.

Teklifte, çalışanlarla ilgili yer alan düzenlemeleri anımsatan Tatlıoğlu, ücretsiz izinlerde 1177 liralık bir ödemenin öngörüldüğünü ve bu ödemede bile damga vergisinin söz konusu olduğunu belirterek, "Bu küçük damga vergisini bile arkadaşlar ihmal etmemişlerdir. Günlük 40 liranın altında bir ödenek nasıl bir aile için yeterli olur çok ciddi düşünmek lazım. Bunun en azından kısa çalışma ödeneği olan asgari ücret üzerinden ödenen miktar olan 1752 liraya çıkartılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Teklifte Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin yer alan düzenlemeleri hatırlatan Tatlıoğlu, "Teklifte olan madde, şirketin çoğunluk hissesini alarak, mülkiyetini devralma şeklindedir. Bu bize şirket kurtarmaktan ziyade şahıs kurtarmayı çağrıştırmaktadır. Son derece yanlış bir yöntemdir." diye konuştu.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin son zamanlarda yurt dışı kaynak arayışlarının gündemde olduğunu ve IMF, ABD, Fed ile görüşmelerin kamuoyunun gündeminde yer aldığını, Türkiye'nin asla kendi programı dışında bir program dayatmasıyla karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saray ile sokak arasında çok ciddi bir mesafe var. Sokağın sorunlarını algılayamayan bir yönetim var. Bütün yapılanlardan bunu görüyoruz. O nedenle Sayın Erdoğan'ın bugünkü süreçte parti genel başkanından ziyade artık bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla hareket etmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'de bir cumhurbaşkanı açığının derinleşmesi söz konusu olur. Artık hükümet refleksinin üzerine çıkılmalı. Devlet refleksiyle hareket edilmeli. Siyasetin toplam gücü kullanılmalı ve ortak akıl yürütülmelidir. Şimdiye kadar hep eksik aklı gördük ve bunun maliyetlerini hep beraber bütün Türkiye olarak çekme durumunda kalırız. Türkiye, böyle bir fotoğrafa da layık değildir."

Kaynak: AA