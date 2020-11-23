İYİ Partili Sunat: "En yakın zamanda en az 60 bin öğretmen mutlaka atanmalıdır"
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İYİ Partili Sunat: "En yakın zamanda en az 60 bin öğretmen mutlaka atanmalıdır"

23.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:32
İYİ Partili Sunat:

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, "En yakın zamanda en az 60 bin öğretmen mutlaka atanmalıdır.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, "En yakın zamanda en az 60 bin öğretmen mutlaka atanmalıdır." dedi.

Sunat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı'nın 18 yılda 7 kez, eğitim sisteminin ise 15 kez değiştiğini belirterek bu durumun hiç kimseyi tatmin etmediğini söyledi.

Eğitim sisteminin tüm paydaşlarının sorun yaşadığı bu yönetimin en büyük mağdurunun da öğretmenler olduğunu savunan Sunat, "Atanamayan öğretmenlerden ücretli öğretmenliğe, özür grubu atamalarından 3600 ek göstergeye, 2023 vizyon belgesi tanıtımında söz verilen 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan' öğretmenlik mesleğinin itibar kaybına kadar yaşanan sıkıntılar oldukça büyümüş ve içinden çıkılamaz bir hal almıştır." diye konuştu.

Sunat, öğretmenlerin, pandemi sürecinde de eğitim sisteminin sorumluluklarını sırtlandığını, Vefa Sosyal Destek birimlerinde ve filyasyon ekiplerinde çalışan öğretmenleri duyduklarını dile getirdi.

Öğretmenlerin yaşadığı sorunlara değinen Sunat, öğretmenlerin ve öğrencilerin uzaktan eğitime oryantasyonunun bir an önce gerçekleştirilmesini, başta köy okulları olmak üzere teknik altyapının mutlaka sağlanması gerektiğini söyledi.

Eğitim sisteminin dijital tabanlı devam etmesi nedeniyle her okula bir bilişim öğretmeni ile öğretmen ve öğrencilerin sağlık kontrolleri için bir sağlık görevlisi atanmasının elzem olduğunu ifade eden Sunat, özür grubu tayinlerinin de hakkaniyetli şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sunat, her seçim döneminde söz verilen 3600 ek göstergenin de en kısa sürede verilmesini isteyerek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun çıkarılması talebinde bulundu.

Aynı dersi anlatan, aynı fakülteden mezun kişilerin farklı unvanlarla öğretmenlik yapmasının da onur kırıcı olduğunu iddia eden Sunat, "Ücretli, sözleşmeli, yardımcı öğretmen gibi sınıflamalara son verilmeli, şartları sağlayan öğretmenler kadroya geçirilmeli, atama, terfi ve özlük haklarında yaşanan adaletsizliklere son verilmelidir. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında öğretmen bekleyen okullar ve öğrenciler olduğu aşikardır. Bu gerekçe ile en yakın zamanda en az 60 bin öğretmen mutlaka atanmalıdır." diye konuştu.

Sunat, eğitim sisteminin mevcut haliyle, neresinden tutulursa tutulsun elde kalacak bir hal aldığını iddia ederek, öğretmenlik mesleğinin kutsiyeti ve seçkinliğini topyekun bir eğitim seferberliği ile yeniden sağlayacak vizyonun İYİ Partide olduğunu ifade etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Şenol Sunat, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, genç yaşta kalleşçe şehit edilen Necmettin öğretmeni, Aybüke öğretmeni ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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