İYİ Partili Sıdalı'nın otoyolda çarptığı yaya öldü (2)
KİMLİĞİ BELİRLENDİİzmir'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yönetimindeki otomobilin otoyolda çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin yapılan incelemede Beşir Kaya (18) olduğu belirlendi.
12.08.2019 03:46
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yönetimindeki otomobilin otoyolda çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin yapılan incelemede Beşir Kaya (18) olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA