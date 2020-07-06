İYİ Partili Sezgin'den barolara ilişkin düzenlemeye tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Partili Sezgin'den barolara ilişkin düzenlemeye tepki Açıklaması

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Bu düzenleme, ülkemizin tek adam rejimiyle birlikte totalitarizme doğru kaydığının yeni bir göstergesidir ve bu sürecin vahim bir aşamasıdır.

İYİ Partili Sezgin'den barolara ilişkin düzenlemeye tepki Açıklaması
06.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:28

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Bu düzenleme, ülkemizin tek adam rejimiyle birlikte totalitarizme doğru kaydığının yeni bir göstergesidir ve bu sürecin vahim bir aşamasıdır." dedi.

Sezgin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, barolara ilişkin kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde İYİ Parti'nin büyük bir mücadele verdiğini ve aynı mücadeleyi TBMM Genel Kurulunda da sürdüreceklerini söyledi.

Bu düzenlemeye hiçbir demokratik hukuk devletinde rastlanamayacağını savunan Sezgin, "Bu düzenleme, ülkemizin tek adam rejimiyle birlikte totalitarizme doğru kaydığının yeni bir göstergesidir ve bu sürecin vahim bir aşamasıdır. Bu tür geçiş dönemlerinde kurumlar imha edilir, sivil toplumun ve siyasetin alanı daraltılır. Bizde de yaşanan budur." diye konuştu.

Libya'daki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün bombalanmasına değinen Sezgin, "Bu saldırının Libya'da çok daha ağır yeni bir çatışmanın, gerçek bir savaşın başlangıcı olmamasını temenni ediyorum. Libya'da ateşkesin sağlanmasını, sürdürülebilir barışın tesis edilmesini, ulusal çıkarlarımızın zarar görmemesini diliyoruz." dedi.

Aydın'da bulunan jeotermal enerji santrallerinin (JES) doğaya zarar verdiğini anlatan Sezgin, "Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı nedeniyle kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ihtiyacı ortadadır. Ben, Moskova'da büyükelçilik yaptım. Türkiye'nin enerji ihtiyacı nedir, ne değildir bunu gayet iyi biliyorum ama enerji uğruna tabiat, doğa ve insan zarar altına sokulmaz. JES'lerin denetimsizliği nedeniyle Aydın'da insan sağlığı başta olmak üzere tarım, hayvancılık ve turizm gibi pek çok alanda insani ve ekonomik riskler mevcuttur ve bu tehditler giderek artmaktadır." ifadesini kullandı.

Sezgin, Hindistan'da son dönemde Müslümanlar aleyhine alınan birtakım kararlar ve ülkede yaşanan gerginliğin kaygı verici olduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? Haber
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor Haber
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Cahit Özkan Murat Kurum Saruhan Oluç Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Reynmen Zeki Müren İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Gökhan Töre Cüneyt Çakır Bülent Uygun İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: İYİ Partili Sezgin'den barolara ilişkin düzenlemeye tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 17:28:12. #1.15#
title