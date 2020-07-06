İYİ Partili Sezgin'den barolara ilişkin düzenlemeye tepki Açıklaması İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Bu düzenleme, ülkemizin tek adam rejimiyle birlikte totalitarizme doğru kaydığının yeni bir göstergesidir ve bu sürecin vahim bir aşamasıdır.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Bu düzenleme, ülkemizin tek adam rejimiyle birlikte totalitarizme doğru kaydığının yeni bir göstergesidir ve bu sürecin vahim bir aşamasıdır." dedi.

Sezgin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, barolara ilişkin kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde İYİ Parti'nin büyük bir mücadele verdiğini ve aynı mücadeleyi TBMM Genel Kurulunda da sürdüreceklerini söyledi.

Bu düzenlemeye hiçbir demokratik hukuk devletinde rastlanamayacağını savunan Sezgin, "Bu düzenleme, ülkemizin tek adam rejimiyle birlikte totalitarizme doğru kaydığının yeni bir göstergesidir ve bu sürecin vahim bir aşamasıdır. Bu tür geçiş dönemlerinde kurumlar imha edilir, sivil toplumun ve siyasetin alanı daraltılır. Bizde de yaşanan budur." diye konuştu.

Libya'daki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün bombalanmasına değinen Sezgin, "Bu saldırının Libya'da çok daha ağır yeni bir çatışmanın, gerçek bir savaşın başlangıcı olmamasını temenni ediyorum. Libya'da ateşkesin sağlanmasını, sürdürülebilir barışın tesis edilmesini, ulusal çıkarlarımızın zarar görmemesini diliyoruz." dedi.

Aydın'da bulunan jeotermal enerji santrallerinin (JES) doğaya zarar verdiğini anlatan Sezgin, "Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı nedeniyle kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ihtiyacı ortadadır. Ben, Moskova'da büyükelçilik yaptım. Türkiye'nin enerji ihtiyacı nedir, ne değildir bunu gayet iyi biliyorum ama enerji uğruna tabiat, doğa ve insan zarar altına sokulmaz. JES'lerin denetimsizliği nedeniyle Aydın'da insan sağlığı başta olmak üzere tarım, hayvancılık ve turizm gibi pek çok alanda insani ve ekonomik riskler mevcuttur ve bu tehditler giderek artmaktadır." ifadesini kullandı.

Sezgin, Hindistan'da son dönemde Müslümanlar aleyhine alınan birtakım kararlar ve ülkede yaşanan gerginliğin kaygı verici olduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA