İyi Partili Seymen: Bu Hafta Sonu Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun Planlamış Bir Görüşmesi Yok

yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 2 ay önce başladığını belirterek şunları söyledi: "17 Eylül'den itibaren biz sahalara çıktık. Şu an aday yoklamalarımızı hızla yapıyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ada müracaatlarımız devam edecek ve ondan sonra tüm adaylarımızı peyderpey açıklayacağız." 'BU HAFTA SONU KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER'İN PLANLANMIŞ GÖRÜŞMELERİ YOK' Hafta sonunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in görüşeceğine dair çıkan haberlere ise Seymen, "Bu hafta sonu Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in planlanmış bir görüşmeleri yok. Ama görüşecekleri de bir sır değil. Önümüzdeki hafta içerisinde böyle bir görüşmenin yapılacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. 'MANSUR YAVAŞ'IN KENDİSİ ADAYIMIZ OLURSA MUTLU OLACAĞIZ' Mansur Yavaş'ın Ankara'ya iyi geleceğini ve çok değer verdiklerini vurgulayan Seymen, "Ankara'yı bilen Ankaralı bir aday. Toplum tarafından teveccüh ile karşılanan bir aday. Biz partimizden aday olmasını hem genel başkanımız hem genel sekreterimiz hem de ben defalarca söyledik. Kendisi adayımız olursa mutlu olacağız. Ama şu anda kesinleşmiş bir şey yok kararı sayın Yavaş verecek." - Ankara